حيلة غريبة من لص لسرقة المواطنين بالشرقية: ارتدى ملابس حريمي

تمكن أهالي إحدى العزب التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، من ضبط لص تنكر في ملابس حريمي، حيث ارتدى نقاب وعباءة حريمي، كما ضبطوا بحوزته سلاح ناري كان بين طيات ملابسه، فيما قام بعض الأهالي بالتعدي عليه بالضرب قبل تسليمه إلى الشرطة.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالفتاح مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقي قسم شرطة ثان الزقازيق بلاغا من أهالي عزية الكونت التابعة لدائرة القسم، بضبط رجل متنكر في زي حريمي وبحوزته سلاح ناري «خرطوش» وسلاح أبيض «مطواة» ومتعلقات شخصية خاصة بعدد من الأهالي «بطاقات شخصة وحافظات نقود» .

وتبين أن بعض الأهالي بالعزبة اشتبهوا في المتهم أثناء سيره في أحد الشوارع ومحاولته سرقة أحد الأشخاص وبعد قيامهم بإيقافه، لمحاولة الاطلاع على هويته اشتبهوا في كونه رجل وليس امرأة وبمطالبته بنزع النقاب، فرفض وقام أحد الأهالي بنزع النقاب عن وجهه وتبين أنه رجل في الأربعينات من العمر ويرتدي ملابس رجالي، فيما ارتدى فوقها ملابس حريمي «عباءة ونقاب» فقام بعض الأهالي بالتعدي عليه بالضرب، وضبطوا بحوزته بطاقات شخصية خاصة بأشخاص آخرين وحافظات نقود، كما ضبطوا معه سلاح أبيض «مطواة»، وتحفظ عليه الأهالي حتى قاموا بتسليمه إلى الشرطة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.