صحة الشرقية تواصل تطعيم مرضى الكلى بلقاح كورونا

باشرت الفرق الطبية المخصصة تطعيم المواطنين بـ لقاح كورونا المستجد، بتطعيم مرضي الغسيل الكلوي بوحدات الكلي الصناعي بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية بلقاح كورونا، والتي إنطلقت فاعليتها منذ أمس للمرة الأولي بمحافظة الشرقية.

تطعيم مرضى الكلى بلقاح كورونا

جاء ذلك تيسيراً علي مرضي الكلى والمواطنين من مشقة السفر، وحفاظاً عليهم من هذا الوباء والإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمرضي والمواطنين بعد التطعيم.

حجز موعد للتطعيم بلقاح كورونا

وأشار وكيل الوزارة إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد19.

اجتماع بصحة الشرقية

وعلى جانب آخر عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إجتماع مع مديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، وذلك اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفراس، في حضور مديري الإدارات الفنية بالمديرية.

خطة مجابهة فيروس كورونا

تناول الإجتماع مناقشة خطة مجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتطعيم المواطنين والمرضي بلقاح كورونا، وذلك بالأماكن الحيوية، مثل المنشآت الصناعية، والنوادي الرياضية، ودار المناسبات بالقري والنجوع بمختلف أنحاء المحافظة، وأقسام الكلي بالمستشفيات، ومناقشة مديري الإدارات الصحية، ومديري المستشفيات في الإجراءات اليومية المتبعة لمواجهة كوفيد١٩، وبحث أي معوقات لوضع الحلول المناسبة لها.

معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي

ووجه وكيل الوزارة بزيادة عدد الأسرة الداخلي بالمستشفيات، وبما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي، كما شدد علي المتابعة الدورية لكافة الأقسام الطبية، والمتابعة المستمرة لعمل الفرق الطبية داخل أقسام العزل بالمستشفيات، واللجان المشكلة لمتابعة نسب استهلاك الأكسجين، وفقاً للحالة الصحية لكل مريض، والتأكد من توفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، ومتابعة حالات الفرز، والمرضي بوحدات العنايات المركزة بجميع المستشفيات، وتكثيف جلسات العلاج الطبيعي، موجهاً الإدارة العامة للصيدلة بالمديرية.

توفير الأدوية والمستلزمات الطبية

كما وجه بمتابعة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، بالأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات، والإستهلاك اليومي لها، وأيضاً متابعة الأمصال وفصائل الدم المختلفة، والكيماويات المعملية، والتأكيد علي كفاءة عمل الاشعات اللازمة للمرضي المترددين علي المستشفي، مع تكثيف عمل فرق الترصد للأمراض المعدية بالمستشفيات، وعمل الإدارات الصحية في الرقابة والمتابعة للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في مختلف المنشآت الحيوية والمؤسسات ودور العبادة المختلفة، وتكثيف أعمال الرش والتطهير، والتوعية والتثقيف الصحي، مع متابعة الفرق الطبية لحالات العزل المنزلي، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.