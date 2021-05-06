مسلسل بنت السلطان الحلقة 25.. حبس روجينا واكتشاف قاتل شقيقها

بدأت أحداث الحلقة 25 من مسلسل بنت السلطان، في أول بطولة مطلقة للفنانة روجينا، بالاعتراف على المتهمين معها في جريمة تهريب المخدرات.

وتكتشف روجينا، المتسبب في مقتل شقيقها، بعد دخولها السجن، واتفاق زوجها مع سيدة أخرى حتى تشهد بأنها من قتلت شقيق روجينا.

أحداث الحلقة 25 من مسلسل بنت السلطان

وكانت دارت أحداث الحلقة السابقة بأتهام روجينا في قضية مخدرات، ويذهب زوجها احمد مجدي لزيارتها في السجن، لتكتشف معرفته بحقيقتها وأنها لسيت «منار» الشخصية التي تنتحلها من أول الأحداث.

ودخلت الفنانة روجينا، في نوبة بكاء بعد معرفة زوجها بالحقيقة، وتتوسل إليه لإخراجها من الورطة التي دخلت فيها بعد الإبلاغ عنها.

مسلسل بنت السلطان

مسلسل «بنت السلطان» بطولة الفنانة روجينا، وباسم سمرة، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

وتدور أحداثه حول الفتاة الشعبية عزة، التي تصبح حياتها على المحك، بعد وفاة والدها سلطان، الذي كان أكبر تجار الخردوات في مصر، وتقسوا عليها الحياة، وتجبرها على حياة لا تشببها في شيء، وعندما تقرر «عزة» الهرب من قدرها الذي فُرض عليها، يقع لها ما لم يكن بالحسبان، وتنقلب حياتها رأسا على عقب، وتدخل في مغامرة جديدة أشد صعوبة ومرارة مما كانت تعيش فيه.

ويضم المسلسل عددًا من النجوم منهم سوسن بدر، ندى موسى، أحمد مجدي، محمود حجازي، بيومي فؤاد، محمد مهران، نهى صالح، حسن أبو الروس.