مسلسل ضد الكسر الحلقة 24.. الحجز على أموال محمد فراج

بدأ مسلسل ضد الكسر الحلقة 24، بمواجهة محمد فراج أزمة مالية، تفقده أمواله بعد الحجز عليها، ويحاول الرجوع لنيللي كريم.

وتتعرف نيللي كريم على بيومي فؤاد أثناء رحلتهما، وتنشأ بينهما صداقة، وتستمر الأحداث، وتصارح لقاء الخميسي شقيقة زوجها باستيلائه على كل حقوقها المادية.

أحداث الحلقة 24 من مسلسل ضد الكسر

وتتوالى الأحداث، وتحاول لقاء الخميسي، التقرب من محمد فراج، بعد انفصاله عن نيللي كريم.

وتنتهى الحلقة بذهاب تارا عماد إلى مصطفى درويش، لاقناعه برغبتها في العمل معه، لانقاذ طفلها.

وكانت أحداث الحلقة 23 من مسلسل ضد الكسر، شهدت استمرار رحلة تارا عماد في اثبات نسب طفلها.

وتقرر نيللي كريم، السفر للابتعاد عن المشاكل، لتتعرف على الفنان بيومي فؤاد، أثناء سفرها.

مسلسل ضد الكسر

مسلسل «ضد الكسر» من بطولة الفنانة نيللي كريم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي؛ إذ يتناول قصة فتاة تدعى «سلمى»، وتزوجت بشخص مستهتر هو محمد فراج، الذي يجسد شخصية «كريم»، وله علاقات نسائية متعددة ونزواته متعددة، وتنشب بينهما خلافات مستمرة، لتتعرض لمحاولة قتل، وتبدأ المحاولات للتعرف على مرتكب الواقعة في ظل دخولها غيبوبة بالمستشفى.

ويُعرض مسلسل ضد الكسر، بطولة نيللي كريم، ضمن السباق الرمضاني 2021، كل يوم الساعة 10:15 مساءً، على شبكة قنوات «CBC»، ويعاد 3 مرات، الأولى في الخامسة صباحًا، ثم 10:30 صباحًا، وبعد ذلك في الرابعة عصرًا.

ولا يقتصر عرض مسلسل ضد الكسر، على قناة واحدة، حيث تعرضه قنوات أخرى بينها قناة «دبي» الفضائية، الساعة السادسة مساء.