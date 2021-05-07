آخر أخبار كورونا بمحافظات مصر.. ارتفاع الإصابات ووفاة طبيبة في الدقهلية

وصلت الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد إلى ذروتها، وبلغ عدد المصابين في يوم واحد لـ 1102 مصاب، فيما بلغ عدد الوفيات 64 وفاة، وتوغل الفيروس في محافظات مصر، فسجلت محافظة القليوبية، 66 حالة إصابة جديدة و6 حالات وفاة، فيما توسعات مديريات الصحة في التطعيم باللقاح، خاصة بين كبار السن ودور رعاية المسنين، ومرضى الغسيل الكلوي، من أجل محاصرة انتشار الفيروس في تلك الأماكن، ومن بين الوفيات طبيبة في الدقهلية، بالإضافة إلى تشييع جنازة الكابتن مدحت فقوسة، نجم النادي المصري البورسعيدي الأسبق، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة والذي توفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

القليوبية تسجل 66 إصابة بكورونا

وسجلت محافظة القليوبية خلال الـ24 ساعة الماضية 66 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفق بيانات مديرية الصحة بجانب 16 حالة من خارج المحافظة، وكان مركز بنها سجل أعلى نسبة إصابة بالفيروس بـ24 حالة، يليه مركز طوخ بـ13 حالة، وكفر شكر بـ8 حالات، والخانكة بـ6 حالات، وغرب وشرق شبرا بـ4 حالات لكل منهما، ثم قليوب بـ 3 حالات، وقها وشبين القناطر بحالتين لكل منهما، بينما حققت العبور والقناطر صفر إصابة.

وأعلنت مديرية الصحة بالقليوبية وفاة 6 حالات إثر مضاعفات فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بـ5 مستشفيات، حيث سجلت مستشفى عزل مرضى كورونا بقها، حالتي وفاة بينما سجلت كل من حميات طوخ وناصر العام بشبرا وحميات بنها وقليوب التخصص حالة وفاة لكل منهم، فيما لم سجلت 8 مستشفيات ضمن منظومة عزل وعلاج مصابي كورونا على مستوى المحافظة صفر وفيات.

وتشهد محافظة القليوبية إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا، حيث شدد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على استعدادات المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتنسيق بين الصحة والتأمين الصحي ومستشفى الجامعة في نقل المصابين بفيروس كورونا.

«أطباء الدقهلية» تنعى طبية بكورونا

ونعت نقابة أطباء الدقهلية، أمس، الدكتورة إيمان محمد علي حسن، استشاري أمراض النسا والتوليد، بمستشفى دكرنس العام، والتي توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، أمس.

تعطيم 270 مواطنا في دمياط بلقاح كورونا

وقال الدكتور كمال سلامة مدير معهد القلب والجهاز الهضمي في دمياط في تصريح لـ«الوطن»، إنه تم تطعيم 270 مواطنا مساء أمس، بعد إجراء الكشف الطبي على أصحاب الأمراض المزمنة قبل التطعيم حيث تم تلقيح 194 مواطنًا بالجرعة الأولى من لقاح «أسترازينكا».

تطبيق غلق المحال التجارية في المحافظات

ومن جهة أخري اعتبرت الأجهزة التنفيذية قرارات رئيس الوزراء بغلق المحال التجارية الساعة 9 مساء فرصة كبيرة لمحافظة الفيروس خاصة في الأيام الأخيرة من شهر رمضان وأيام إجازة عيد الفطر المبارك، وشدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على تكثيف حملات الرقابة لتنفيذ قرارات فتح وغلق المحال والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية.

انتهاء الميدتيرم في الإسكندرية قبل إجازة عيد الفطر

وأعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، عن الانتهاء من أعمال امتحانات الـ «ميد ترم midterm» للفصل الدراسي الثاني قبل عيد الفطر المبارك، والانتهاء من إعلان كل نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب، مؤكداً استمرارها والاستعانة باتباع الإجراءات الاحترازية وتوخي الحذر .

ونزلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية الشوارع قبل الساعة التاسعة في محافظات كفر الشيخ والغربية، والشرقية، وبني سويف والبحيرة، للإشراف على التنفيذ الحقيقي لغلق المحال التجارية.

حملات توعية المواطنين في الصعيد

ونفذت وزارة الصحة حملات التوعية للمواطنين في محافظات الصعيد، وخاصة محافظات«سوهاج وأسيوط، وأسوان والأقصر والبحر الأحمر»، من أجل زيادة الوعي والحد من انتشار فيروس كورونا في المحافظات.