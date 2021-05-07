ظهر فى الاختيار 2.. قصة استشهاد الرائد إسلام مشهور قبل زفافه بـ3 أشهر

عرضت الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل الاختيار 2، مشاهد من معركة الواحات، التي وقعت يوم 20 أكتوبر 2017، وجرت فيها مواجهات بين الشرطة وعناصر إرهابية يتزعمهم الإرهابي عماد عبد الحميد، الذراع الأيمن للإرهابي هشام عشماوي، واستشهد فى المعركة 16 شهيدا من الشرطة من قوة قطاعي الأمن الوطني والمركزي، ومن بينهم الشهيد الرائد إسلام محمد مشهور، الضابط بقطاع سلامة عبد الرؤوف أحد قطاعات الأمن المركزي بالقاهرة.

نشأته وتخرجه

وُلد الشهيد «مشهور» في أسرة مكونة من أب كان أحد رجال القوات المسلحة، ووالدته التي عكفت على تربيته وأشقائه الـ 3 الذين يكبرونه، والتحق بكلية الشرطة، وتخرج فيها، والتحق في بداية عمله بقطاع الأمن العام، وتحديدا قسم شرطة الزاوية الحمراء التابعة لمديرية أمن القاهرة، وتقدم لخطبة إحدى الفتيات، وكان من المقرر أن يحدث الزفاف عام 2018، لكن الموت كان الأقرب، واستشهد قبل زفافه بـ3 أشهر.

عامل الناس كويس

كانت للشخصية العسكرية لوالده دورٌ كبيرٌ فى نشأته على أخلاقيات التعامل مع الناس وعدم التعالي عليهم، حيث كان ينصحه والده بعبارة: «عامل الناس باحترام يا إسلام ومتظلمش حد»، وهي النصيحة التي كانت بمثابة نهج سار عليه حتى استشهاده.

كفالة اليتيم

وصدر قرار بنقل الشهيد للعمل بقطاع لأمن المركزي، والتحق بقطاع سلامة عبدالرؤوف بالقاهرة، وشارك في عدد من المأموريات والمداهمات، وهناك اقتطع جزءً من راتبه مع زملائه، وكان ذلك مخصصا لإحدى دور الأيتام.

مأمورية الواحات

في ظهر يوم الخميس 19 أكتوبر 2017، كان من المقرر أن يعود الشهيد إلى المنزل، أجرى اتصالا بوالده وأخبره أنه سيعود للمنزل بعد ظهر الجمعة 20 أكتوبر، إلا أنه كان من بين المشاركين في العملية، واستشهد بعد مواجهات كان شعاره فيها الإقدام والتضحية، للقضاء على الإرهابيين.

القصاص لـ«مشهور»

وتمكنت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع القوات المسلحة من تتبع الارهابيين وتعقبهم، في اليوم التالي لاستشهاد «مشهور» وزملائه، وتمكنت من تحرير الضابط المختطف محمد الحايس، والقضاء على الارهابي عماد عبدالحليم، وجميع العناصر الإرهابية، كما أُلقي القبض على الإرهابي الليبي عبدالرحيم المسماري، الذي قضت المحكمة العسكرية بإعدامه شنقا، وجرى تنفيذ الحكم فيه.