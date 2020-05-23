قيمة زكاة عيد الفطر وآخر موعد لإخراجها

مع حلول عيد الفطر المبارك، غدا الأحد، يستعد المسلمون في كل مكان لإخراج زكاة عيد الفطر قبل انتهاء الموعد المحدد لها، ويتم إخراجها للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ويجوز أن يعطي الإنسان زكاة فطر لشخص واحد، كما يجوز له أن يوزعها على أكثر من شخص، وفق الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية.

وتعادل قيمة زكاة الفطر صاع شعير أي نحو اثنين كيلو ونصف الكيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، وحددت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر عام 2020 بنحو 15 جنيهًا كحد أدنى عن الفرد الواحد، مع استحباب الزيادة لمن أراد.

واشترطت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أن وجوب زكاة الفطر هو اليسار، أمَّا الفقير المعسر الذي لم يَفْضُل عن قُوتِه وقُوتِ مَنْ في نفقته ليلةَ العيد ويومَهُ شيءٌ فلا تجب عليه زكاة الفطر؛ لأنه غير قادر.

وتنتهي المدة الشرعية لإخراج زكاة الفطر، مع انتهاء صلاة العيد، وحذرت دار الإفتاء في فتوى لها من تجاوز هذه المدة.

ويمكن حساب الزكاة من خلال البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف كالتالي:

طريقة حساب الزكاة بصفة عامة على المال أو الذهب أو الفضة

1)الدخول على البوابة الإلكترونية لبوابة الأزهر الشريف من هنــــــــا.

2)الضغط على "احسب زكاتك".

3) اختيار الزكاة سواء ذهب أو مال أو فضة.

ويمكن حساب الزكاة المستحقة على الذهب من خلال إدخال الوزن بالجرام، وسعر الجرام، وتظهر الزكاة المستحقة، بشرط أن يتعدى الذهب قيمة النصاب 85 جراما.

يمكن حساب الزكاة المستحقة على الفضة من خلال إدخال الوزن بالجرام، وسعر الجرام، وتظهر الزكاة المستحقة، بشرط أن يتعدى الفضة قيمة النصاب 595 جراما.

أما المال فيمكن حساب الزكاة المستحقة عليه.