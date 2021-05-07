شهد مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 24، العديد من الأحداث والتفاصيل المثيرة، وذلك في إطار قصة العمل الدرامي المتناولة أحد ملفات المخابرات المصرية، عن طريق مجموعة عمليات سرية يقوم بها كل من الفنان أحمد عز صاحب شخصية «سيف العربي»، والفنانة هند صبري مجسدة شخصية «دينا أبو زيد»، الذين يقومان بهجمات ضد جواسيس في الفترة ما قبل 2011.

مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 24.. أحمد عز ينجو من الموت في مهمته الجديدة

كان أحمد عز، نجح في الحصول على وظيفة جديدة داخل العراق، من أجل مواصلة مهمته الجديدة التي غادر مصر من أجلها، بالتنسيق مع جهاز المخابرات المصري.

ونجا أحمد عز من الموت بإعجوبه في العراق، بعدما حاول أحد زملائه في الوظيفة الجديدة، خداعه عن طريق الاتفاق مع مجموعة من قطاع الطرق لأخذ البضاعة منهم، ولكنه قام بضربهم وإنقاذ البضاعة، ليكتسب ثقة المدير الذي يعمل ضمن المنظومة المطلوب مراقبتها، حيث قام بترقيته ليكون المسؤول عن جميع مهمات شحن البضائع داخل الشركة.

مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 24.. مفاجآت جديدة

كما شهدت الحلقة نجاح مهمة هند صبري في إقناع الفنان أحمد حلاوة صاحب شخصية «سعيد خليل»، بإمكانياتها ليقدم لها عرضًا للعمل معها في الشركة، لتكون المديرة التنفيذية لمركز الجبرتي، لتكون خطوة جديدة في مهمتها.

مسلسل هجمة مرتدة

وتدور أحداث مسلسل هجمة مرتدة، حول أحد ملفات المخابرات المصرية، التي حرص رجالها على حماية مصر، وضبط العديد من الجواسيس الذين يريدون تهديد أمنها القومي، لذا فإن مسلسل هجمة مرتدة يأتي على رأس قائمة تريندات المسلسلات الرمضانية.