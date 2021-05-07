عاجل.. إغلاق جزئي لطريق سيدي سالم بكفر الشيخ إثر انقلاب «تريلا»

تسبب انقلاب سيارة نقل «تريلا»، محملة بالدقيق، فى غلق الطريق الرئيسي بشارع 23 يوليو داخل مدينة سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ، «جزئياً».

فيما تجمع أهالي المنطقة ونقلوا السائق إلى المستشفى، حاول بعض المواطنين تفريغ حمولة السيارة وتسيير الحركة المرورية، وتم إبلاغ قوات الشرطة بالحادث.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة سيدي سالم، حيث وقع الحادث، على بعد أمتار من مركز الشرطة وفي الطريق الرئيسي المؤدي للمدينة، بينما حاول الأهالي تفريغ الحمولة التي تصل لقرابة الـ20 طنا وفق شهود عيود لـ« الوطن».

وقال جلال خليفة أحد شهود العيان، «إنه كان يمر من جانب السيارة الكبيرة وكادت أن تنقلب عليه لكنه نجا بأعجوبة»، موضحا أن الحادث لم يسفر عن إصابات سوى إصابة السائق الذي جرى نقله للمستشفى.

وأفاد محمد الشربيني «شاخد عيان»: «أن السيارة محملة بأطنان من« الردة»، الخاصة بعلف المواشي وليس دقيق، وكانت في طريقها لأحد المحلات، لكن انقلابها ادى لإغلاق الطريق بشكل جزئي، وتجمع الأهالي محاولين تفريغ الحمولة لتحريك السيارة».

يشار إلى أنه تجرى حاليا عملية تفريغ وتحريك السيارة، ومعرفة سبب الحادث، بينما يتابع مسؤولو مجلس مدينة سيدي سالم، إجراءات التفريغ تمهيدا لفتح الطريق والشارع بالكامل.