أحداث مسلسل النمر الحلقة 24.. النمر يضع الألماظ المهرب في سيارة خالد

يعرض مسلسل النمر ضمن السباق الدرامي الرمضاني على قناة الحياة، وتستعرض «الوطن»، ملخص أحداث مسلسل النمر الحلقة 24، الذي يجسد بطولته باقة من النجوم، منهم محمد إمام، هنا الزاهد، نيرمين الفقي، بيومي فؤاد،محمود حافظ، محمد رياض، علاء مرسي، أحمد خالد صالح، ولاء الشريف، محمد محمود، أحمد حلاوة، وخالد أنور.

أحداث مسلسل النمر الحلقة 24

شهدت أحداث الحلقة 24 من مسلسل النمر، الكثير من الأحداث، حيث علمت شمس أن عبد الله رضوان يعمل مع الصياد، والذى يعد من أكبر النصابين فى البلد، وتقترح على الشيمى، وعنتر الحلق، أن يذهبا للصياد للاتفاق معه ليسلم النمر لهم.

وعندما ذهبا للصياد أفصح لهم أنه يعرف ماهر رضوان أبو عبدالله منذ زمن وهو سبب معرفته بعبد الله، لأنه يريد الماسة التى كان يملكها ماهر ويساومهم على تسليم تلك الماسة له وسيشتريه بأى ثمن، وتحاول شمس تهديده بأن تفضح أمره لعبد الله ولكنه يؤكد لها أنه يحب عبد الله ولكن يريد الماسة فى المقام الأول.

طلبت شمس من أحد رجالها تجهيز خنجرا، وذهبت شمس بالخنجر لعبد الله أثناء إقامته حفلا، وأعطته علبة طلبت منه أن يفتحها وعند فتحها وجد خنجرا، فقالت له إنه الخنجر الخاص بماهر رضوان، ويعد عربون محبة منها وأنها ستفصح له عن قاتل والده.

مواعيد عرض مسلسل النمر

يعرض مسلسل النمر، يوميًا، 3 مرات عبر قناة الحياة، يبدأ العرض الأول الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى الساعة الثانية صباحًا، ثم 11:45 دقيقة ظهرا، كما يعرض 4 مرات عبر قناة «الحياة دراما»، كما يتوافر المحتوى بالكامل ودون إعلانات عبر منصة العرض الإلكترونية للمشاهدة في أي وقت وفي أي مكان.

المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، إنتاج سينرجي للإنتاج الفني.