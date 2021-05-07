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مسلسل القاهرة كابول الحلقة 25.. منال تبدأ تنفيذ خطتها للإيقاع برمزي

«رمزي» يعقد صفققة سرية مع الأمريكان

كتب:

منى السعيد
02:17 ص | الجمعة 07 مايو 2021
مسلسل القاهرة كابول

مسلسل القاهرة كابول

انتهت الحلقة السابقة من مسلسل القاهرة كابول، بعد أن نشبت مشاجرة شديدة بين منال وخطيبها أحمد، بعد شك الأخير فيها، بعد أن رأها تخرج من إحد الفيلات مع أحد الضباط، واكتشاف الأستاذ حسن ما تقوم به ابنته، وأن الشيخ رمزي ابن شقيقته، هو المسؤول عن موت ابنه عصام.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن»، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة في مجال الفن والدراما، ملخص أحداث مسلسل القاهرة كابول الحلقة 24 التي شهدت تصاعد أحداث وتشابك المواقف.

مسلسل القاهرة كابول الحلقة 24

بدأت أحداث مسلسل القاهرة كابول الحلقة 24، بطلب من العميد عادل الذي يجسد دوره الفنان «خالد الصاوي» من منال التي تقوم بدورها الفنانة «حنان مطاوع» بارسال إيميل إلى الشيخ رمزي، الذي يقوم بدوره الفنان «طارق لطفي» وهو ما تنفذه منال، لكن خلال كتابتها الإيميل تغلبها دموعها لأنها تشعر بأنها لا تزال تحبه، وأنها ستسبب في القبض عليه.

وعلى صعيد آخر، يرفض «رمزي» طلب الأمريكان بضم 100 محترف من المقاتلين المرتزقة، ويطلب بأن يكونوا جميعًا من المسلمين، لأنه يرغب في إعلان نفسه الخليفة الأوحد.

وطالب الأمريكان بأن يكون هذا الاتفاق سري لا يعلم به أي شخص، حتى مساعده الشيخ نوير.

مسلسل القاهرة كابول

مسلسل القاهرة كابول من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي، ومن بطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، وفتحي عبدالوهاب، ونبيل الحلفاوي، وحنان مطاوع.

وتدور أحداث مسلسل القاهرة كابول، حول 3 شخصيات مثيرة، الأول هو الإرهابي الذي ينفذ بأعمال تخريبية، والآخر ضابط الشرطة الذي يتصدى له، والإعلامي المسؤول عن نقل الصورة للجمهور.

وظهر في بداية الحلقات صديق رابع لهم جسد دوره الفنان أحمد رزق، وقُتل بعد أول حلقتين، وما زال البحث جارٍ عن الشخص المسؤول الذي يقف خلف الأمر؛ إذ يبحث في هذه القضية الفنان خالد الصاوي، خاصة أنّه يظن أنّه هو من كان مستهدفا قتله، لكن قُتل صديقه بالخطأ.

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