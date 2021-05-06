مسلسل القاهرة كابول الحلقة 23.. منال تنفصل عن خطيبها أحمد

شهدت أحداث الحلقة 23 من مسلسل القاهرة كابول نشوب خلاف بين منال وخطيبها أحمد، بعد أن شهدها وهي تخرج من إحدى الفلل مع الضابط، ومحاولة الشيخ رمزي السيطرة على التنظيم، خاصة مع اقترابه من الاشتباك مع قوات الأمن.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن»، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة في مجال الفن والدراما، ملخص أحداث مسلسل القاهرة كابول الحلقة 23 التي شهدت تصاعد أحداث وتشابك المواقف.

مسلسل القاهرة كابول الحلقة 23

وشهدت الأحداث مسلسل القاهرة كابول الحلقة 23 اشتباك منال مع خطيبها أحمد، ما اضطرها لكشف السر الذي أخفته عن عائلتها، لتثبت أنها بريئة، لتعلن بعد ذلك انفصالها عن أحمد.

ثم يذهب الأستاذ حسن إلى الضابط عادل في مكتبه، حتى يعرف ما يحدث مع ابنته، لكنه يكتشف أن رمزي ابن شقيقته هو المسؤول عن وفاة ابنه عصام.

الأمر الذي دفع «حسن» للموافقة على مهمتها مع الأمن حتى بعد علمه باحتمالية قريبة لسفرها إلى رمزي في كابول.

وعلى صعيد آخر يطلب الأمريكان من رمزي أن يضم 100 مقاتل جديد، من الجنود المرتزقة المدربين بشكل احترافي، ليكونوا تحت إمرته، لكن رمزي زعيم التنظيم الإرهابي يرفض طلبهم خوفا من انقلابهم عليه.

مسلسل القاهرة كابول

والمسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي، ومن بطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، وفتحي عبدالوهاب، ونبيل الحلفاوي، وحنان مطاوع.

وتدور أحداث مسلسل القاهرة كابول، حول 3 شخصيات مثيرة، الأول هو الإرهابي الذي ينفذ بأعمال تخريبية، والآخر ضابط الشرطة الذي يتصدى له، والإعلامي المسؤول عن نقل الصورة للجمهور.

وظهر في بداية الحلقات صديق رابع لهم جسد دوره الفنان أحمد رزق، وقُتل بعد أول حلقتين، وما زال البحث جارٍ عن الشخص المسؤول الذي يقف خلف الأمر؛ إذ يبحث في هذه القضية الفنان خالد الصاوي، خاصة أنّه يظن أنّه هو من كان مستهدف قتله، لكن قُتل صديقه بالخطأ.