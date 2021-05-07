«قباني في العزل» أول فيلم مصري قصير لـ سُلاف فواخرجي

وافقت النجمة السورية الكبيرة سُلاف فواخرجي، على تصوير أول أفلامها الروائية المصرية القصيرة، والذي يحمل عنوان «قباني في العزل»، وهو من تأليف وإخراج محمد عادل عبدالعظيم.

وتدور أحداث الفيلم الروائي القصير «قباني في العزل» في زمن الخوف من فيروس كورونا المنتشر.

وعن الفيلم يقول كاتبه ومخرجه محمد عادل عبدالعظيم: «أنا متحمس لصناعة هذا الفيلم، وذلك لأننا جميعاً نعاني من فوضى وقت فترة فيروس كورونا، وبينما يبدو العالم غارقاً في الكثير من الفوضى، فنحن شخصياً لدينا الفوضى الخاصة بنا.. إنها مثل حروبنا اليومية، البسيطة، في وسط حرب كبرى في وجه فيروس قاتل والموت نفسه».

الجدير بالذكر أن الكاتب والمخرج محمد عادل عبدالعظيم، عمل لأكثر من 10 سنوات في مجال الصحافة، وهو بالأساس كاتب صحفي وناقد سينمائي وكان رئيساً لقسم الفن بمجلة «روزاليوسف»، وعضو بنقابة الصحفيين المصرية، كما قام بالعمل في عدد من الإذاعات والقنوات كـ «إذاعة نجوم FM» و«قناة العربية الإخبارية» وغيرها.

و«عبدالعظيم» حاصل على عدد من الشهادات والدراسات منها: بكالوريوس كلية الإعلام - جامعة القاهرة - قسم صحافة، ودبلوم المعهد العالي للنقد الفني - أكاديمية الفنون (بتقدير جيد جداً)، ودبلوم نقد السينما - قسم دراما ونقد مسرحي - كلية الآداب - جامعة عين شمس (بتقدير امتياز).

عشق «عبدالعظيم» للسينما دفعه لما هو أكثر، فعمل ككاتب وكمخرج و Producer في عدد من أفلامه القصيرة.. أبرزها فيلمه التسجيلي القصير «حلوان.. أنا» (إنتاج: مصر - فرنسا)، والذي شارك في أكثر من 30 مهرجانا داخل وخارج مصر منها «ركن الفيلم القصير» في مهرجان كان السينمائي الدولي (فرنسا - 2015)، وحصل الفيلم نفسه على عدد من الجوائز منها جائزة أحسن سيناريو من مهرجان العالم العربي للفيلم القصير «ازرو - افران» (المغرب).

عام 2015 تم اختيار محمد عادل عبدالعظيم، كأحد أفضل 10 مُخرجين للأفلام القصيرة على مستوى مصر والشرق الأوسط في مسابقة «Nikon - Middle East» (دبي). وفي نفس العام اختارته إحدى أهم ورش لصناعة الأفلام التسجيلية في فرنسا Les Ateliers Varan بالتعاون مع Cimatheque في مصر لصناعة فيلمه التسجيلي القصير «أبي».

في عام 2017 تم اختياره كواحد من أهم 12 مُخرجاً على مستوى الشرق الأوسط في ألمانيا في مجال الأفلام التسجيلية الطويلة لصناعة فيلمه التسجيلي الطويل الأول، وذلك في Goeast Young Filmmakers for Peace التابع لمهرجان Goeast Festival Doc، والتابع بدوره للمؤسسة الألمانية Robert Bosch Stiftung.

وفي عام 2018 تم اختيار محمد عادل عبدالعظيم، كعضو في مجتمع DOXBOX لصُناع الأفلام التسجيلية في العالم العربي، ومقرها ألمانيا.

ومؤخراً شارك في كتابة سيناريو الفيلم الروائي الطويل «كحل وحبهان» مع المؤلف والمخرج «فادي جمال عطا الله»، والفيلم يشارك في إنتاجه شركة «أباجورة» التابعة لشركة «B-Retta Film AB» في السويد، والتي يُمثلها محمد عادل عبدالعظيم، كـ Agent & Producer في مصر، وتعتزم الشركة - كما يُصرح مُمثلها في مصر أن تقوم بإنتاج عدد من المشروعات الكثيرة المتنوعة سواء في مصر أو الشرق الأوسط في الفترة المُقبلة.

يشارك في العمل ودعم فيلم «قباني في العزل» عدد كبير من النجوم من العاملين وراء الكاميرا سيتم الإعلان عنهم تِباعاً، كما يُشارك في انتاج الفيلم شركة «أباچورة» التابعة لشركة B-retta Film AB السويدية.. بالشراكة ودعم شركات كبيرة مصرية أخرى مثل Red Star Films وThe Cell Production .

الجدير بالذكر أن النجمة السورية قد تألقت خلال شهر رمضان الجاري في مسلسل الكندوش والذي حقق نجاحا كبيرا.