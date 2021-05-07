عاجل.. ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في الهند إلى 21.4 مليون حالة

أعلنت السلطات الهندية، تسجيل أكثر من 414 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، كما سجلت، 3915 وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

وقالت صحيفة «هندوستان تايمز» الهنمدية، إنه تم تسجيل 414188 إصابة جديدة بالفيروس و3915 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد، إلى 21491598 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 234083 حالة.