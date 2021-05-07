مواعيد مسلسل موسى الحلقة 25.. هل ينجح محمد رمضان في تجارته الجديدة؟

ينتظر جمهور مسلسل موسى الحلقة 25، التي تشهد سعي «موسى»، الفنان محمد رمضان للنجاح في تجارة «الراديو»، وسط دعم ومساندة من زوجته «حلاوتهم» الفنانة سمية الخشاب، وإصرار الفتى الصعيدي على النجاح حتى يأخذ «المعلَمَة» من المعلم «وهبة» الفنان سيد رجب، شقيق حلاوتهم، ويأمل في نجاح تجارته، وينتظر المشاهدين كيف سينتقم، لذا يتساءل متابعو المسلسل عن مواعيد مسلسل موسى الحلقة 25، اليوم الجمعة.

مواعيد مسلسل موسى الحلقة 25

الحلقة 25 من مسلسل موسى، تعرضها قناة DMC، في تمام الساعة 6:30 مساءً، بينما إعادتها الأولى 11:30 مساءً، والإعادة الثانية 11 صباحا، وهو من بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب.

كما أن تردد فضائية «dmc» هو 11449، ومعدل الترميز 27500 أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

ونجح «موسى» في مهمته باستيراد الراديوهات من الخارج، ثم عاد إلى سوق باب اللوق، وحينما رآه المعلم «وهبة»، سخر منه بعد رؤية بضاعته، لأنها وقتها كانت غير معلومة ولا يشتريها أحد، ولكن موسى تحدث بنبرة واثقة أنه سينجح والمستقبل سيكون له، فهل يحالفه الحظ أم ينهزم أمام قوة «وهبة»؟

قصة مسلسل موسى

وتدور أحداث مسلسل «موسى» في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الـ20، أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، وتسلط الضوء على شخص من الصعيد توفى والده منذ صغره، ويتحمل مسؤولية أشقائه ويواجه العديد من الأزمات.

ويتولى جد الشاب تربيته على حب الوطن والتضحية، لتظهر مجموعة فدائية تقوم بأعمال ضد الاحتلال الإنجليزي في الصعيد، إلا أن حياته تنقلب رأسا على عقب، بعد لقائه بإحدى السيدات وانتقاله للعيش في القاهرة، حيث يعمل في التجارة ويصبح من أهم الشخصيات في البلاد.