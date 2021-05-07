مواعيد تسليم أراضي الإسكان الأكثر تميزا بالقاهرة الجديدة: تبدأ 23 مايو

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 23 مايو الجاري 2021، في تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً بالمنطقة «A» بحي غرب الجامعات «77 فداناً» للفائزين بها.

وأضاف، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي للفائزين في مواعيد محددة حتى يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، منعاً للتجمعات عند إنهاء إجراءات التسليم لمجابهة فيروس كورونا، ويتم إحضار أصل إخطار التخصيص عند الاستلام، ويكون الحضور شخصيا، أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام.

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه سيتم تسليم القطع من 1 إلى 20، يوم الأحد 23 مايو 2021، والقطع من 21 إلى 40، يوم الإثنين 24 مايو، والقطع من 41 إلى 60، الثلاثاء 25 مايو، والقطع من 61 إلى 80، الأربعاء 26 مايو، والقطع من 81 إلى 100، يوم الخميس 27 مايو.

وأضاف رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع من 101 إلى 12، يوم الأحد 30 مايو، والقطع من 121 إلى 140، يوم الإثنين 31 مايو، والقطع من 141 إلى 160، يوم الثلاثاء 1 يونيو، والقطع من 161 إلى 180، يوم الأربعاء 2 يونيو، والقطع من 181 إلى 200، يوم الخميس 3 يونيو، والقطع من 201 إلى 220، يوم الأحد 6 يونيو، والقطع من 221 إلى 240، يوم الإثنين 7 يونيو، والقطع من 241 إلى 260، يوم الثلاثاء 8 يونيو، والقطع من 261 إلى 280، يوم الأربعاء 9 يونيو، والقطع من 281 إلى 300، يوم الخميس 10 يونيو، والقطع من 301 إلى 325، يوم الأحد 13 يونيو، وتم تخصيص يومي الإثنين 14 و15 يونيو لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.