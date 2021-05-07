وزير النقل يتفقد ميناء دمياط ويرفع العلم على قاطرة «أبو جندية» الجديدة

زار الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، ميناء دمياط لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ومتابعة البرنامج الزمني للمشروعات المستقبلية بالميناء.

رافق الوزير خلال الجولة محافظ دمياط وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة دمياط، ورئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لمنظومة النقل البحري.

بدأت الزيارة بعرض تقديمي عن آخر المستجدات الخاصة بمشروعات الميناء قدمه رئيس الهيئة، ثم رفع الفريق مهندس كامل الوزير العلم على القاطرة الجديدة «أبو جندية» والتي تسلمها الميناء مؤخراً إيذاناً بانضمامها لإسطول وحدات الخدمات البحرية الخاصة بهيئة ميناء دمياط، حيث تعد القاطرة أبو جندية واحدة من ضمن 4 قاطرات تراكتورز تعاقدت على بنائها الهيئة بقوة شد تبلغ 60 طنًا بطول 35 مترًا وعرض 11.5 وبغاطس 5.30 متر، تمّ بناؤها بالشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، جهاز الصناعات والخدمات البحرية وذلك لمواكبة التعامل مع الأجيال الجديدة والعملاقة من السفن، إضافة إلى التعامل مع سفن الغاز المسال التي عادت للتردد على الميناء بعد توقف دام 8 سنوات.

ثم أجرى وزير النقل، جولة تفقدية تابع خلالها المشروعات الجاري وأهمها مشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 3600م، والذي يهدف إلى خفض نفقات الصيانة السنوية وتقليل معدلات الإطماء، ومشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي بإضافة امتداد بطول 1565م، وكذلك مشروع إنشاء محطة جديدة متعددة الأغراض خلف الحاجز الغربي بأطوال أرصفة 3320م وعمق 17م و ظهير خلفي بمساحة مليون م2 تقريباً، إضافة إلى مشروع إنشاء محطة الحاويات الثانية بطاقة 4.5 مليون حاوية مكافئة بأطوال أرصفة 1970م وعمق 18م وساحة خلفية 910 آلاف م2، والذي يعد أحد أهم المشروعات بالميناء حيث سيسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية بالميناء.

بعدها، توجه الوزير لمتابعة مشروع إنشاء رصيف متعدد الأغراض بطول 300م وظهير خلفي بمساحة 60 ألف م2، ومشروع تطوير وتشغيل محطة لتداول وتخزين الحبوب وصناعات القيمة المضافة بالميناء النهري بمساحة 108 آلاف م2 وبطاقة استيعابية 3 ملايين طن، ومشروع تطوير وتشغيل مساحة 270 ألف م2 بأطوال أرصفة 600م وعمق 15م لإنشاء صوامع للحبوب والغلال بطاقة 900 ألف طن سنوياً، وكذلك مشروع تعميق الممر الملاحى وحوض الدوران ليصل إلى 18.5 متر لزيادة قدرة الميناء على استقبال الأجيال الجديدة من السفن العملاقة.

وصرح الوزير، خلال جولته، بأنَّ الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تعمل على تطوير كل الموانئ البحرية من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.

وفي سياق متصل، عقد وزير النقل بحضور محافظ دمياط لقاءا موسعاً مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة دمياط وذلك في إطار التواصل المستمر مع أعضاء المجلسين في مختلف المحافظات لتقديم كل الخدمات للمواطنين، حيث أكّد الوزير، أنَّ هناك عدد ضخم من المشروعات التي يتمّ تنفيذها لخدمه أهالي دمياط ومنها مشروعات في الطرق والكباري والسكة الحديد إضافة إلى المشروعات الجاري تنفيذها في ميناء دمياط، وكذلك المشروعات المزمع إنشائها في مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية.

ففي قطاع السكة الحديد، أكّد الوزير أنَّه جار بشكل عاجل غلق كل الفتحات الموجود بأسوار السكة الحديد يليها كمرحلة ثانية إقامة أسوار على جانبي السكة في أماكن التجمعات السكانية في دمياط وكافة محافظة الجمهورية كما يتم بشكل بشكل عاجل تطوير كل المحطات والمزلقانات بما يسهم في زيادة عوامل السلامة للمواطنين.

ونوه إلى أنَّه يتمّ حاليًا تنفيذ دراسة جدوى لإنشاء مشروع قطار كهربائي لنقل البضائع والركاب لربط ميناء غرب بورسعيد بميناء أبو قير بالإسكندرية، مروراً بدمياط وذلك في اطار الخطة التي تنفذها وزارة النقل لإنشاء شبكة من وسائل المواصلات صديقة البيئة، مضيفًا أنَّه مخطط ازدواج خط «المنصورة - دمياط»، وكهربة إشارات خط «طنطا - المنصورة - دمياط» لزيادة عوامل أمان نقل الركاب والبضائع وتعظيم نقل البضائع بين ميناء دمياط والموانئ الجافة وموانئ البحرين الأحمر والأبيض.

وفيما يتعلق بقطاع الطرق والكباري، أشار وزير النقل إلى تنفيذ خطة شاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلي الذي يبلغ طوله من بورسعيد الي السلوم 780 كم حيث يتم رفع كفاءة الطريق بنفس قطاعه التصميمي الحالي 3 حارات و3 حارات، وذلك في إطار خطة شاملة تم وضعها لتطوير الطريق الدولي الساحلي بدءاً من 1/7/2021 ليصبح 5 حارات بكل اتجاة منها حارتان للرصف الخرساني يخصص للشاحنات لمواجهة زيادة عدد الشاحنات على الطرق والحمولات الثقيلة لكونه الطريق الرئيسي للموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط، وكذا المناطق الصناعية في بورسعيد ودمياط الجديدة وجمصة ومطوبس بكفر الشيخ والمدن الجديده مثل دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة ورشيد الجديدة.

ولفت إلى أنَّه سيتمّ إرسال لجان فنية لكل الطرق التي أشار إليها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة دمياط، وذلك لخدمة المواطنين، مضيفًا أنَّه في مجال النقل البحري فميناء دمياط يشهد تنفيذ مشروعات ضخمة وكذلك جار دراسة إنشاء ميناء جاف على مساحة 15 فدانًا بدمياط ضمن خطة وزارة النقل لإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية على مستوى الجمهورية، داعيًا مستثمري دمياط للاستثمار في أنشطة ومشروعات وزارة النقل في دمياط، وفي نهاية الجولة، افتتح وزير النقل نادي هيئة ميناء دمياط بمدينة دمياط الجديدة.