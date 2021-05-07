إياد نصار: خوفت من تجسيد شخصية الشهيد مبروك.. وحلقت شعري عشان أبقى شبهه

كشف الفنان إياد نصار كواليس تجسيده شخصية الشهيد محمد مبروك في مسلسل «الاختيار 2»، قائلًا إنَّه جلس مع أسرة الشهيد في أثناء التحضير للمسلسل، حيث طرح عليهم العديد من الأسئلة حتى يتوصل لمفتاح هذه الشخصية، مبينًا أنَّ واحد من أهم هذه المفاتيح بالنسبة له معرفة ما بداخل جيوبه، فأجابته أرملة الشهيد بأنَّه عادة ما كان يحمل محفظة وبالتالي يترك بعض «الفكة» في جيبه، وهذه إشارة لعفوية الشخصية.

وأضاف «نصار»، في حوار ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «extra news»، أنَّه كان يزيل جزء من شعره يوميًا حسب التصوير ليكون مشابه للشهيد «مبروك»، لافتًا إلى أنَّ أسرة الشهيد أحبت أنَّ يجسد شخصيته، كما أنهم أخبروه بأنه كان يحب تمثيله وأداءه ويشاهده، خاصة وقت تجسيده شخصية مؤسس الإخوان الإرهابية حسن البنا في مسلسل «الجماعة»، حيث كان مهتمًا بملف الفكر التكفيري منذ عام 1995.

وتابع: «الفنان طول الوقت متشكك، ولما روحت وقعدت مع أسرة الشهيد وسألت الأسئلة اللي عندي عشان أفهم شخصيته، بس كان عندي خوف، وفي آخر اللقاء قولتلهم يمكن معرفش أكون هو، مقدرش أكون هو، بس على الأقل أنا هوعدكم أن انتوا تتأكدوا إن احنا في المسلسل شايفينه زي ما أنتم شايفينه بطل وشهيد، خاصة إنه مكنش عنده صور أو فيديوهات كتير له، وبعد ما اتعرض المسلسل فوجئت بأشخاص عندي على الفيسبوك يعرفوه بشكل شخصي وقالولي بتتحرك زيه وبتتكلم زيه كإنك هو فعلا».

مسلسل «الاختيار 2»، من إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة «سينرجي» للمنتج تامر مرسي، وهو من تأليف هاني سرحان، وهو الجزء الثاني من العمل الذي عرض العام الماضي، بعنوان «ملحمة البرث»، ودار حول استشهاد البطل أحمد منسي، وتدور أحداث الجزء الثاني حول بطولات رجال الشرطة المصرية، بعنوان «رجال الظل»، عن أحداث مصر من عام 2013 إلى 2019.

العمل من بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وأسماء أبو اليزيد، وإنجي المقدم، وبشرى، وإياد نصار، وهادي الجيار، وأحمد حلاوة، وليلى عز العرب، ورياض الخولي، وأحمد شاكر عبداللطيف، وأحمد سعيد عبدالغني، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم ماجد الكدواني، وفتحي عبدالوهاب، وسهر الصايغ، وهشام ماجد، وأشرف عبدالباقي، وبيومي فؤاد.