طرح قطعتي أرض للتخصيص الفوري كناد رياضي ومدرسة بمدينة الشروق

أعلن المهندس عبداللطيف بشارة رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، طرح قطعتي أرض لنشاط رياضي وتعليمي «ناد رياضي ومدرسة» بنظام التخصيص الفوري، طبقاً لقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، وذلك في إطار سعي جهاز مدينة الشروق، لزيادة الخدمات المُقدمة للسكان، وتوفير فرص استثمارية تفي بطلبات المستثمرين بالمدينة.

وأوضح المهندس عبداللطيف بشارة، أن قطعة الأرض بنشاط ناد رياضي جرى طرحها بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات تجدد تلقائياً، وتبلغ المساحة الإجمالية 21.81 فدان، بمنطقة الخدمات المستقبلية شمال الحي الأول شرق، على مدخل الإسماعيلية 2.

وأشار إلى أن قطعة الأرض الثانية بنشاط مدرسة، بنظام البيع، وتبلغ مساحتها 5774 م2، وتقع بمركز خدمات الحي الرابع.

وأكد رئيس الجهاز، أن جميع التفاصيل وشروط التقديم متاحة على الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى 15 مايو 2021، مشيراً إلى أنه يجري توفير كل السُبل المتاحة للمستثمرين وخلق المناخ الآمن لهم بهدف تشجيعهم على الاستثمار في المدينة، وما له من عائد في توفير العديد من الخدمات لقاطني مدينة الشروق.