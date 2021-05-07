«البترول»: تأجيل إقامة معرض مصر الدولي بسبب كورونا

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، تأجيل إقامة معرض مصر الدولي للبترول، والذي يعد أهم مؤتمر ومعرض بالمنطقة في القاهرة، وذلك بعد مراقبة الوضع العالمي لـCOVID-19 عن كثب، وبعد مشاورات مكثفة مع الشركاء الرئيسيين.

وأوضحت «البترول» أنه سيتم عقد النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض مصر للبترول «EGYPS» في الفترة بين 14 و16 فبراير 2022، بدلا من 7 إلى 9 يونيو 2021.

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، «إن قدرة مؤتمر إيجيبس في جمع ودعوة الوزراء والرؤساء التنفيذيين وصانعي السياسات وقادة الصناعة الدوليين في القاهرة، يدل على أن المؤتمر يحمل أهمية خاصة في تحقيق الترابط في صناعة البترول والغاز والطاقة العالمية وتشكيل أجندة الطاقة المستقبلية».

وأضاف، «نحن على ثقة في قدرة الدعم الجماعي من الشركاء الرئيسيين والمهتمين، والرعاة والعارضين والمتحدثين بتقديم احتفالية حقيقية في الذكرى السنوية الخامسة لمعرض بترول مصر خلال فبراير 2022، ونحن نتطلع إلى الإعلان قريبًا عن القائمة العالمية التي تضم المتحدثين الرئيسيين وأعضاء اللجنة».

من جانبه قال كريستوفر هدسون، رئيس شركة DMG Event، «بصفتنا كممثل التسويق الدولي الرسمي، وبالنيابة عن وزارة البترول والثروة المعدنية، أؤكد أن استراتيجيتنا هي ضمان استمرار مؤتمر ومعرض مصر للبترول EGYPS والمتخصص في مجال البترول والغاز والطاقة، كما هو في قلب منطقة شمال إفريقيا والبحر المتوسط، لدفع الفرص التي تؤدي إلى تحقيق شراكات عالمية وترابط للقيام بالأعمال التجارية».

ومن المقرر عقد مؤتمر EGYPS 2022 في القاهرة، بمركز مصر الدولي للمعارض، خلال الفترة بين 14 و16 فبراير 2022، والذى ينعقد سنويًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم كامل من وزارة البترول والثروة المعدنية.

وسيحضر المعرض السنوي قيادات الصناعة الدوليين، وأكثر من 300 شركة عارضة وأكثر من 20 ألف من الحضور، الذين سيعملون على دفع وتقييم أجندة المنطقة الإقليمية في مجال الصناعة، حيث تواصل كل من مصر وشمال إفريقيا ومنطقة البحر المتوسط تعزيز وجودها على الخريطة العالمية للبترول والغاز والطاقة.