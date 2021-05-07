صلاح الجمل: «ليلة القدر كانت الليلة الماضية.. الجو كان جميل والنفوس هادية»

كشف القارئ والمبتهل الدكتور صلاح الجمل، عن عاداته في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، قائلًا إنه يقضي هذه الليالي في الاعتكاف بالمنزل، والتحري عن ليلة القدر، مضيفًا أن الجائزة في ليلة القدر العتق من النيران ومقابلة وجه الله الكريم، فكل أيام السنة هي ليلة قدر، وهي تبحث عن الناس ولكن الله خصص الجائزة الكبرى في هذه الليلة.

وأضاف الجمل، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، وتقدمه الإعلاميان حسام حداد وجومانا ماهر، أنه شعر بشعور شخصي أن الليلة الماضية هي ليلة القدر، «نزلت الشارع 5 دقايق ولقيت الجو جميل جدا لا هو ولا حر ولا برد والنفوس هادية والدنيا جميلة بس مبصتش في القمر للأسف».

وأشارت إلى أن دولة القراءة المصرية بتعد فضل كبير ومن الإكرام الكبير من الله عز وجل لمصر، ويعتبر ذلك عطاء إلهي، متابعًا: «بجد في كل بلاد العالم اللي زوتها بما فيها السعودية أصوات بتطلع من مصر لا متلك أن تقول لا إله إلا الله، ولمانرجع بالتاريخ هنلاقي أد إيه عظمة الشيخ الحصري وعبدالباسط في أمريكا وأفريقيا، بنحس أن مصر راحت هناك لما نسمع أصواتهم».

وأوضح أن أكثر قارئ مصري قريب إلى قلبه هو الشيخ محمد رفعت، فهو قارئ السماء، «لو نايم بصحى بصوته، وكنت زمان مش بعرف أسمعه، واللي علمني أسمعه فضيلة المرحوم محمد الموجي»، وأن المبتهل الأقرب لقلبه الشيخ طه الفشني والشيخ علي محمود والشيخ محمد عمران.