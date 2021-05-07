«الزراعة» في أسبوع.. تصدير 126 ألف بيض تفريخ تسمين لأول مرة للإمارات

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، «الإنفوجراف الأسبوعي» في نسخته رقم 37، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، الأسبوع الماضي خلال الفترة من 30 أبريل حتى 6 مايو الجاري، بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.

وأصدر المركز أيضا ملخصًا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، وقناة مصر الزراعية.

وألقى الحصاد الأسبوعي الضوء على الزيارة التي يجريها وزير الثروة الحيوانية السوداني حافظ إبراهيم، إلى مصر، حيث استقبله السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبحث معه سبل التعاون في مجال الثروة الحيوانية والداجنة والاستزراع السمكي وبناء القدرات والتدريب وتبادل الخبرات.

كما بحث معه خلال اجتماع موسع حضره وفد رفيع المستوى من الوزارتين، المشروع الاستراتيجي للحوم والتعاون في مجال مكافحة الأمراض وضبط التهريب ومنع الصيد الجائر، فضلًا عن التعاون في مجال الخدمات البيطرية والأمصال واللقاحات والاستثمار والبحث العلمي وأيضا تنمية المناحل وعسل النحل.

كما أجرى الوزير السوداني، جولة تفقدية إلى معهد بحوث الصحة الحيوانية، ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، التابعين لمركز البحوث الزراعية؛ للوقوف على التطور البحثي في مجالات الصحة الحيوانية وإنتاج اللقاحات والأمصال البيطرية، وذلك في اطار مجالات التعاون المشترك التي تم الاتفاق عليها بين البلدين.

وقرر السيد القصير وزير الزراعة، إغلاق حدائق الحيوان والأرومان والأسماك وجميع الحدائق التابعة للوزارة في القاهرة والمحافظات لمدة اسبوعين، وذلك التزاما بقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن؛ لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقرر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تشكيل غرفة عمليات لمنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال فترة الأعياد، حيث تم تشكيل غرف عمليات في المديريات والادارات والجمعيات الزراعية وحماية الأراضي على مستوى الجمهورية لمنع التعديات على الأراضي الزراعية والمرور الميداني على الزمام لاكتشاف التعدي فور حدوثه والازاله فى المهد وإعادة الارض إلى الزراعة مرة اخري واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق والنيابة العسكرية، حفاظا على الرقعة الزراعية من التآكل.

وتلقى وزير الزراعة، تقريرًا من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية يتضمن إصدار الموافقة التصديرية لـ126 ألف بيضة تفريخ كتكوت بدارى تسمين، من إحدى المنشأت الداجنه المعزولة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لأول مرة، مع مراعاة كافة الإجراءات المحجرية اللازمة.