100 محضر لغير الملتزمين بمواعيد غلق المحال الجديدة في كفر الشيخ 

حررت محافظة كفر الشيخ، 100 محضر لمحلات خالفت مواعيد غلق المحال الجديدة، وتلقى اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، تقريراً من رؤساء مدن ومراكز المحافظة عما أسفرت عنه حملات غلق المحال في أول يوم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد ، حفاظا على صحة المواطن.

وأكد التقرير تحرير100محضر للمخالفين بمدن وقرى المحافظة، تنفيذاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات، والتي بدأ تطبيقها بداية من مساء أمس، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا.

مواعيد غلق المحال الجديدة.. تحرير 11 محضرا بعاصمة كفر الشيخ

وحررت حملة مجلس مدينة كفر الشيخ، برئاسة اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، 11 محضراً للمخالفين من أصحاب المحال بشرق وغرب العاصمة، وتمكنت حملة مجلس مدينة دسوق برئاسة المهندسة عايده ماضي رئيس مركز ومدينة دسوق من تحرير 25 محضراً للمخالفين بدسوق، فيما حررت حملة مجلس مدينة فوه برئاسة وائل فرج من تحرير 18 محضرا للمخالفين من أصحاب المحال بمدينة فوه وقرى المركز، وتمكنت حملة مجلس مدينة سيدي سالم، برئاسة المهندس شريف هيكل من تحرير 13 محضرا للمخالفين من أصحاب المحال.

مواعيد غلق المحال الجديدة.. 6محاضر في بلطيم

كما تمكنت حملة مجلس مدينة بلطيم برئاسة اللواء أحمد السنوسي من تحرير 3 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال المخالفين لمواعيد غلق المحال الجديدة ، وتمكنت حملة مجلس مدينة الرياض برئاسة المهندس أحمد الشناوي، من تحرير 5 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال ، وحررت حملة مجلس مدينة قلين برئاسة علي سلامه ، رئيس مركز ومدينة قلين 5 محاضر للمخالفين ، كما تمكنت حملة مجلس مدينة مطوبس برئاسة جمال فهمي من تحرير 5 محاضر للمخالفين.

مواعيد غلق المحال الجديدة.. 3محاضر بالحامول

وفي حملة مجلس مدينة الحامول برئاسة جمال يونس، رئيس مجلس المدينة، تم تحرير 3 محاضر للمخالفين لمواعيد غلق المحال الجديدة، كما تمكنت حملة مجلس مدينة بيلا برئاسة برئاسة المهندس أحمد إسماعيل من تحرير 4 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال ،كما تمكنت حملة مجلس مدينة البرلس برئاسة الدكتور أيمن خلف من تحرير 3 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال.