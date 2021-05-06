تطعيم نزلاء مؤسسة كبار السن في نبروه بلقاح كورونا

بدأت صحة الدقهلية تطعيم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ونزلاء مؤسسة كبار السن بنبروه بأولي جرعات لقاح فيروس كورونا، بناء على تعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة بتيسير إجراءات التطعيم على كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وحرصا على راحتهم وصحتهم.

إعطاء الجرعة الأولي لنزلاء دار كبار السن في نبروه

وحضر الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بمؤسسة كبار السن بنبروه حيث تم تطعيم جميع النزلاء، كما شهد مرحلة ما قبل التطعيم من الاطمئنان على الحالة الصحية للممواطن حتى مرحلة متابعته بعد تلقيه اللقاح.

وقال «مكي»، إنه سيتم التسجيل لجميع كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بدور الرعاية على الموقع بواسطة مديرية الصحة وذلك تيسيرا عليهم وحرصا على راحتهم وذلك بناءا على تعليمات وتوجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة بالتيسير على كبار السن والحرص على راحتهم، داعيا جميع المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح: www.egcovac.mohp.gov.eg

أسقف المنصورة يحصل علي الجرعة الأولي من لقاح كورونا

من جهة أخري، بدأت مديرية الصحة بالدقهلية في تطعيم عدد كبير من الأساقفة والقساوسة والرهبان بلقاح فيروس كورونا بجميع كنائس المنصورة أمس، وبدأت بالأنبا داود، أسقف المنصورة وتوابعها، والذب أخذ الجرعة الأولي من اللقاح، حيث تم تطعيم الإباء الكهنة والقساوسة والرهبان بكنائس المنصورة، ومستمرة الحملة في الأيام القادمة.