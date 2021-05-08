مواقيت الصلاة اليوم السبت 8-5-2021 في مصر

تفاوت مواقيت الصلاة بين الفرض والأخر ومحافظة وأخرى، يدفع الكثير للبحث عن مواعيد الصلوات الخمس في مختلف أنحاء الجمهورية، وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية اليوم السبت 8 مايو وفق موقع الهيئة المصرية للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 03:29

أذان الظهر: 11:52

أذان العصر: 03:28

أذان المغرب 06:37

أذان العشاء: 08:02

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 03:31

أذان الظهر: 11:57

أذان العصر: 03:36

أذان المغرب: 06:44

أذان العشاء: 08:12

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 03:28

أذان الظهر: 11:53

أذان العصر: 03:31

أذان المغرب: 06:39

أذان العشاء: 08:07

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المنصورة

أذان الفجر: 03:26

أذان الظهر: 11:51

أذان العصر: 03:30

أذان المغرب: 06:38

أذان العشاء: 08:06

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 03:27

أذان الظهر: 11:50

أذان العصر: 03:28

أذان المغرب 06:37

أذان العشاء: 08:04

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بني سويف

أذان الفجر: 03:33

أذان الظهر: 11:52

أذان العصر: 03:27

أذان المغرب 06:36

أذان العشاء: 08:01

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 03:38

أذان الظهر: 11:52

أذان العصر: 03:23

أذان المغرب: 06:32

أذان العشاء: 07:55

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

أذان الفجر: 3:38

أذان الظهر: 11:50

أذان العصر: 03:20

أذان المغرب 06:29

أذان العشاء: 07:52