71 مكانا مغلقا في إجازة عيد الفطر 2021 بالإسكندرية.. لا تذهب إليها

أيام قليلة وتبدأ إجازة عيد الفطر 2021، إلا أن هذا العام تشهد الإسكندرية غلق 71 مكان رئيسي من أماكن التنزه في تلك الفترة الصيفية من العام، حيث تتمثل في 5 متنزهات كبرى و66 شاطئ، وذلك عقب قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بغلق جميع المتنزهات والشواطئ حتى 20 مايو الجاري.

وترصد «الوطن»، أبرز الأماكن التي تقرر إغلاقها بعد وصول قرار رسمي من قبل الجهات المعنية لكل من الحدائق والمنتزهات المفتوحة في الإسكندرية، بإغلاق تام حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك، بل وحتى 20 مايو الجاري، والذي سيصدر معه قرارات مجلس الوزراء الجديدة، وذلك وفقاً لخطة الإغلاق التام لمنع التجمعات الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

إغلاق المنتزهات في الإسكندرية في عيد الفطر

ومن المقرر إغلاق كافة المنتزهات العامة والحدائق الكبرى المتمثل عددهم في 5 حدائق شهيرة وهي: «حديقة الحيوان بالنزهة، وحديقة انطودنيادس وحدائق المنتزه والمعمورة، والشلالات» بالإضافة لجميع الحدائق والمنتزهات الأخرى لمنع أي تجمعات من قبل المواطنين في الشوارع خلال عيد الفطر 2021.

إغلاق شواطئ الإسكندرية في عيد الفطر

وتواصل الإسكندرية إغلاق الشواطئ أمام الزوار، والتي يبلغ عددهم 66 شاطئ، وذلك خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك وذلك بذات الإجراءات التي تمت خلال عيد شم النسيم مع التحذير بعدم فرش اي كراسي لمنع التجمعات مع إلقاء التحذيرات لمنع تجمعات المواطنين في عيد الفطر 2021 على كورنيش الإسكندرية.

محافظ الإسكندرية يعلن إغلاق المنتزهات والشواطئ في عيد الفطر

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه تقرر إغلاق المنتزهات المفتوحة خلال عيد الفطر المبارك مع استمرار إغلاق الشواطئ، وذلك وفقاً لقرارات مجلس الوزراء الجديدة، بالإضافة إلى التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهي التي تخالف تطبيق قرارات الإجراءات الاحترازية وغلقها فورًا، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين ومنعا لانتشار فيروس كورونا.

وناشد أهالى الإسكندرية بتوخي الحذر والاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وخاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايدًا متسارعًا في تسجيل أعداد المصابين، مؤكدا على ضرورة تطبيق القرارات الصادرة بمنع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية.