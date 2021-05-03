موعد عرض مدرسة المشاغبين بالألوان وطرق مشاهدتها

خلال الساعات الأخيرة وبعد إعلان منصة شاهد عن عرض مسرحية مدرسة المشاغبين بالألوان وبأحدث التقنيات الجديدة التى تعرض لأول مرة للجمهور، عقب عرضها لأول مرة في أكتوبر 1973، وبعد أيام قليلة من انتهاء حرب أكتوبر.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم في المجال الفني، موعد عرض مسرحية مدرسة المشاغبين بالألوان عبر منصة شاهد، وطرق الاشتراك في المنصة.

شقاوة طلاب #مدرسة_المشاغبين هنقدر نشوفها بالألوان

لأول مرة منذ تاريخ عرضها

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قريباً على #ShahidVIP

وبرعاية هيئة الترفيه#العيد_معانا

اشترك الآن وتابع أقوى الأعمال الرمضانيةhttps://t.co/FpYDsYtCK0@GEA_SA pic.twitter.com/U7B9G3MCjF — SHAHID (@ShahidVOD) May 1, 2021

موعد عرض مسرحية مدرسة المشاغبين بالألوان

ومن المقرر أن تعرض مسرحية مدرسة المشاغبين بالألوان، لأول مرة بأحدث التقنيات، وذلك خلال عيد الفطر المبارك، ولم يتم الإعلان عن الموعد المحدد، عبر منصة شاهد، و«شاهد في أي بي شاهد» vip.

طرق مشاهدة مسرحية مدرسة المشاغبين بالألوان

ويمكن متابعة مدرسة المشاغبين بالألوان من خلال الاشتراك في المنصة من خلال اتباع الآتي:

- يمكن الوصول للمنصة إما عن طريق الدخول على الصفحة www.watchit.com، أو من خلال تثبيت واستخدام التطبيق الموجود على الإنترنت فى متجر جوجل بلاي أو أب ستور.

- إدخال البيانات الأساسية مثل الاسم والبريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد واختيار كلمة مرور خاصة بك.

- وبعد الانتهاء من تسجيل البيانات ستصلك رسالة عبر البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

- سيطلب منك الموقع الاشتراك من بين الباقات السابقة، أو إذا كان لديك بروموكود خصم، ثم تقوم بتأكيد الطلب.

مسرحية مدرسة المشاغبين بالألوان

مسرحية مدرسة المشاغبين، تدور حول مجموعة من طلاب الثانوية العامة الفشلة، لكن بعد فترة تأتي إلى المدرسة معلمة الفلسفة، التي تصر على اكمال الطلاب لتعليمهم، وتنجح في النهاية، وهي واحدة من أشهر الأعمال التي عرضت في تاريخ الأعمال المسرحية المصرية، حيث كانت تعرض في السابق بالأبيض والأسود، لكن بعد حصول المستشار تركي آل الشيخ على حق بث نسخة من نسخ المسرحية، تم تعديل النسخة بأحدث التقنيات لتصبح النسخ ملونة.

المسرحية من بطولة عادل إمام، وسعيد صالح، ويونس شلبي، وسهير البابلي، وحسن مصطفى، وأحمد زكي، وهادي الجيار، من تأليف: علي سالم، وإخراج: جلال الشرقاوي.