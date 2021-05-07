تطعيم الأقباط بلقاح كورونا في كنيسة الملاك مخائيل بفاقوس

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بمتابعة الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنيين بلقاح كورونا المستجد بمحافظة الشرقية، والتي انطلقت فعاليتها منذ يوم الإثنين الماضي.

وتستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، قام خلالها وكيل الوزارة بالمرور علي كنيسة الملاك ميخائيل بمدينة فاقوس، حيث أستهل الزيارة بتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وتابع تطعيم المواطنين والعاملين من الأخوة الأقباط بلقاح كورونا.

تعطيم الأقباط بلقاح كورونا

وتأكد وكيل الوزارة من إنتظام سير العمل، وأداء فرق التطعيم عملهم بصورة جيدة، وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين والعاملين، تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وحفاظاً عليهم من هذا الوباء والإصابة بفيروس كورونا، وقام وكيل الوزارة بالتأكد من جاهزية الفرق الطبية، وإتباع خطوط السير المحددة، وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم.

توفير لقاحات كورونا

وفي ختام الزيارة تم تسليم درع للدكتور هشام مسعود من شباب مركز شباب فاقوس، لمجهوداته المبذولة للإرتقاء بمستوي الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بمحافظة الشرقية، معربين عن شكرهم وتقديرهم لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، و الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، علي توفير اللقاحات والخدمات الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين.

التسجيل للحصول على لقاح كورونا

وأكد «مسعود»، بأن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مشيراً إلي أن وزارة الصحة والسكان قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.