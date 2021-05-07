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إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

كتب:

إسلام فهمي
03:24 م | الجمعة 07 مايو 2021
اسعاف

اسعاف

أصيب 8 أشخاص، اليوم، في حادث مروري على الطريق الزراعي القاهرة أسوان بمحافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطاراً من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، على الطريق الزراعي «القاهرة - أسوان»، المار بمركز ملوى وتحديداً أمام قرية المحرص.

بانتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين إصابة 8 أشخاص بإصابات متنوعه ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين.

وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق.

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