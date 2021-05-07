الصاروخ الصيني يمر على مصر مجددا.. تعرف على التفاصيل

مر الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة للمرة الثانية فوق الأراضي المصرية حيث بحسب معهد البحوث الفلكية قد مر صباح اليوم على الأطراف المصرية عند مدينة العريش بشمال سيناء، بحلول الخامسة والربع فجرًا، بسرعة تقدر 28000 كيلو متر في الساعة.

البحوث الفلكية: الصاروخ الصيني قريب من الأرض

فيما قالت الدكتورة سوزان صمويل، الأستاذ المساعد بقسم أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في وقت سابق إنّ الصاروخ الصيني، بالأساس يحمل وحدات لإرسالها إلى الفضاء، ووفقا لما تم الوصول إليه من معلومات، فالصاروخ خرج عن مساره المتوقع، وسلك مسارا خارج عن السيطرة حول الكرة الأرضية.

وكشفت صامويل، عن أن الصاروخ يدور حول الأرض كل 90 دقيقة، ووفقا للدراسات الفرصة الكبيرة لسقوط الصاروخ تكون في البحار والمحيطات، مع أن تكون احتمالية سقوطه في المناطق المسكونة ضعيفة، موضحة أن تحديد يوم 9 أو 10 مايو لسقوط الصاروخ مجرد ما هو إلا تكنهات وتوقعات، إضافة إلى أنّ هناك موقع يرصد حاليا حركة الصاروخ ولكنه غير متحكم في الصاروخ وطرق نزوله ويتتبع حركته.

ويبلغ حجم الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة 21 طنا، وطوله 30 مترا، لافتة وسط توقعات أن جزء كبير منه سيحترق في الغلاف الجوي.

هيئة الاستشعار عن بعد المصرية تكشف احتمالات سقوط الصاروخ في مصر

فيما كشف الدكتور محمد زهران، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد المصرية، أن الصاروخ الصيني تتمثل خطورته في وزنه وطوله، وخروجه عن مداره، واقترابه من الغلاف الجوي للأرض، ودورانه حولها، مع التأكيد على صعوبة وعن رؤية الصاروخ أثناء دورانه حول الأرض بالعين المجردة، أكد زهران صعوبة رؤيته أثناء دورانه بالعين المجردة، كاشفا عن أن احتمالات سقوطه على مصر واردة، لكن بنسبة ضعيفة جدا.