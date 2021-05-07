تعرف على المدينة المستثناة من قرار الغلق اعتبارا من اليوم

كشف مصدر أمني بمديرية أمن البحرالاحمر، السماح للمحلات والمطاعم السياحية أن تظل مفتوحة حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل اعتبارا من اليوم الجمعة وذلك بعد استثناء مدينة الغردقة من قرارات الغلق الجزئي الساعة 9 مساء للمحلات التجارية والمطاعم والكافيهات السياحية بالمدينة، حفاظًا علي التوافد السياحي الذي تشهده الغردقة حاليا، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المصدر الأمني، أنه تم التنبية على الضباط والخدمات الامنية بعدم اتخاذ أي اجراءات قانونية للمحلات السياحية وذلك حتى الساعة 12 مساءً على أن تستثني الغردقة من المواعيد القديمة للغلق.

كان عدد من أصحاب البازارات والمحلات والكافيهات السياحية بمدينة الغردقة، طالبوا بإستثناء المحلات السياحية التي تملك تراخيص من وزارة السياحة من قرار مجلس الوزراء بالغلق الجزئي من الساعة 9 مساء، حيث أن التعامل داخل هذه المنشآت السياحية يقتصر على السائحين الأجانب مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، وذلك للضرر الواقع عليهم حيث أن زبائنهم من السائحين الأجانب يفضلون قضاء النهار على الشواطئ بينما يخرجون للتنزه والشراء بعد الساعة الثامنة مساء عقب تناول وجبة العشاء بالفنادق.

واستقبل أصحاب البازارات َوالمحلات السياحية خبر استثناء مدينة الغردقة بسعادة كبيرة مرحبين في القرار الذي يصب في مصلحة السياحة خاصة أن الحكومة المصرية اتخذت عدة إجراءات ناجحة لعودة السياحة من عدة أسواق أوربية ونجحت في جذب عدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية.