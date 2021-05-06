مصادرة 4252 عبوة أدوية مجهولة المصدر بقيمة 100 ألف جنيه في الغردقة

شنت صحة البحر الأحمر برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة، عدة حملات تفتيشية بالاشتراك مع التفتيش الصيدلى ومباحث التموين بالغردقة على الصيدليات بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر ومنافذ الجمارك والأسواق التجارية لضبط سوق الدواء.

وتمكنت الحملة من ضبط أقراص مجهولة المصدر بقيمة 100 ألف جنيه وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

ووجّه الدكتور تامر مرعي إلى تكثيف حملات التفتيش الصيدلي على الصيدليات ومنافذ الجمارك لضبط سوق الدواء، وجرى تنظيم عدة حملات اشتركت فيها إدارة الصيدلة، وأعضاء فريق التفتيش الصيدل ةمباحث التموين بالغردقة، أسفرت عن ضبط 4252 عبوة أدوية مجهولة المصدر ومعدة للبيع بإحدى المحال التجارية بقيمة إجمالية حوالى 100 ألف جنيه تقريبا.

وأشار دكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر إلى أن مديرية الصحة لن تدخر جهداً في التعاون مع جميع الأجهزة الرقابية لإحكام الرقابة على كافة المستحضرات الصيدلية المختلفة داخل المحافظة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الموطنين تنفيذاً لتكليفات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وفي سياق آخر، أعلن وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر عن تزويد مستشفى الغردقة العام بعدد جهازي تنفس صناعى دعما من وزارة الصحة بقيمة إجمالية 850 ألف جنيه وذلك في إطار الإجراءات والاستعدادات التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.