حظك اليوم السبت 8-5-2021 برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الحمل شخصيته قوية ولا يقتنع بآراء الغير بشكل سريع، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك اليوم تتألق قدرةً على إبهار من حولك وتفتن الجميع.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

اليوم تتجلى قدرتك على إظهار الكثير من السحر والفتنة للجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة مي نور الشريف، ويوافق تاريخ ميلادها 10 أبريل.