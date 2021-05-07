حظك اليوم الجمعة 7-5-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:02 ص | الجمعة 07 مايو 2021
برج العقرب
مولود برج العقرب من الصعب أن يثق في أفكار من حوله بسهولة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.
حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني
القمر في منزل العمل يدفعك اليوم للعمل بجلد من أجل إنتاج أعمال مدهشة.
حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي
تبدو نشيطا ومستعدا للتعامل مع المشكلات بموضوعية.
ومن أبرز مشاهير برج العقرب طبيب وجراح القلب العالمي مجدي يعقوب ويوافق تاريخ ميلاده 16 نوفمبر.