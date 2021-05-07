حظك اليوم الجمعة 7-5-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الحوت رومانسي وخجول عند الإفصاج عن مشاعره، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وأمامك خيارات تميل لبحثها، وعليك أن تدرس جيدا كل خطوة قبل تنفيذها تفاديا للأخطاء.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

لا تستسلم لشعورك بالانزعاج والتوتر، ولا تتسرع في إعطاء وعود، وكن متعقلا إذا أردت أن تجد حلولا مناسبة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سهير رمزي، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مارس.