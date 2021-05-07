اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.. أدعية مأثورة عن النبي في ليلة القدر

يجتهد المسلمون في شهر رمضان الكريم لتأدية العبادات والإقبال على الطاعات، لاسيما في العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل، أملا في الفوز بليلة القدر وأجرها الكبير فهي خير من ألف شهر، ونستعرض في السطور التالية أبرز الأدعية المأثورة عن النبي في هذه الأيام المباركة.

دعاء ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا

الدعاء الثابت في هذه الليلة المباركة، حسبما أوضحت دار الإفتاء المصرية، ما ورد عن السيدة عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها، قَالَت: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ القَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ، تُحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّي».

دعاء ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا

من ضمن الأدعية التي يستحب للمسلم أن يكثر منها في هذه الليالي العظيمة، هي الأدعية المأثورة والجامعة، ومنها:

-اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ، والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجال.

- رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ.

-اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في دِيني ودنيايَ وأهلي ومالي، اللهمَّ استُرْ عوراتي، وآمِنْ روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذُ بك أن أُغْتَالَ من تحتي.

- يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

- اللَّهمَّ رحمتَك أَرجو فلا تَكِلني إلى نَفسِي طرفةَ عينٍ، وأصلِح لي شَأني كلَّه لا إلَه إلَّا أنتَ.