أحمد الرافعي: مشاركتي بـ«الاختيار 2» كانت مفاجأة واعتمدت على داعية ليبي

صاحب طلة مميزة، وصوت هادئ، ولحية قاتمة السواد، وابتسامة أثارت جدلًا ضخمًا العام الماضي، لاسيما بمقولته التي اشتهر بها «خدلك تمرة»، الأمر الذي قد يراه البعض متناقضا مع دور الإرهابي عمر الرفاعي سرور، مفتي أنصار بيت المقدس، ضمن أحداث مسلسل «الاختيار»، لكنه مع كل هذا خطف الأنظار الموسم الماضي، ليعود من جديد ويخطف الأنظار، في الجزء الثاني من المسلسل المعروض حاليا في شهر رمضان، في الدور نفسه.

أحمد الرافعي.. أتقن دور مفتي الإرهاب وعلم بمشاركته في «الاختيار 2» خلال تكريم السيسي

وأتقن بشدة الفنان أحمد الرافعي، أداء شخصية المفتي الإرهابي المتواطئ مع المجرم هشام عشماوي والإرهابي عماد عبد الحميد، العام الماضي في مسلسل «الاختيار»، ليقدم الدور نفسه بالعمل الدرامي هذا العام، ولكن كضيف شرف، ليحصد ردود فعل ضخمة فور ظهوره.

مشاركته في الجزء الثاني من «الاختيار»، كانت مفاجأة بالغة لم يكن يتوقعها «الرافعي»، حيث ظن الجميع انتهاء دوره في الجزء الأول، ليجري الكشف عن ذلك خلال تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأبطال العمل الفني الضخم، في أكتوبر الماضي، ليستعد منذ ذلك الحين للعودة مجددا لأداء ذلك الدور المميز.

مشاركة «الرافعي» الخاطفة بالعمل ضمن الحلقات الماضية، التي انتهت بمعركة الواحات، خطفت الأنظار بشدة خلال العمل، حيث أتقن الدور مجددا، كأنه التصق بالشخصية بشدة، خاصة لإجادته الحديث باللغة العربية بدقة.

وبعد معرفته بوجوده ومشاركته في الجزء الثاني، بعد تواصل مخرج العمل بيتر ميمي معه، حيث تدور الأحداث في مدينة درنة الليبية؛ حرص خريج المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، الحاصل على دبلوم الدراسات العليا في الإخراج المسرحي، ودبلومة في الدراسات الإسلامية، على الاستعداد للشخصية بطريقة مختلفة وأكثر مهارة، حيث أدى أحد المشاهد التي تتضمن إلقائه درس ديني، وخطبة أخرى لجذب الشباب إلى التنظيم الإرهابي مع هشام عشماوي.

الرافعي: استعنت بداعية ليبي الأصل لتحديد سمات الشخصية بالجزء الثاني

واعتمد «الرافعي» على الداعية الليبي سيد أحمد الطلحي، الموجود في مصر حاليا، حيث يقدم عددًا من البرامج الدينية تبث عبر الفضائيات بشهر رمضان، لأصوله التي تعود إلى درنة تحديدا، للتعرف عن قرب على السمات العامة لليبيا، خاصة عناصر جذب الشباب بها واللغة والملابس المميزة لها.

وساعده الداعية الإسلامي الليبي من خلال اتصالاته بالتواصل مع أساتذة تاريخ، مختصين بالأزياء الليبية، ليضفي على الدور بشدة هذه المرة الطابع الليبي الدرناوي، وخلال التصوير جرى تطويع ذلك، وفقا لحديثه لـ«الوطن».

ولذلك حافظ على هيئة عمر الرفاعي، رغم مشاركته أيضا في مسلسل «اللي ما لوش كبير» مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز هذا العام، حيث يعتبر أن وجوده خلال «الاختيار 2» حدثا جليلا بالنسبة له.

إحساس بالفرحة الغامرة سيطر على الفنان الشاب فور دخوله مكان تصوير المسلسل في جزئه الثاني ولقائه مع أصدقائه الذين شاركهم العمل بالجزء الأول، خاصة الفنان عابد عناني، ليشعر بأنه بين أسرته ومنزله مجددا.

وتلقى الرافعي ردود فعل إيجابية واسعة بعد طرح أول حلقة يشارك فيها، وترحيبا بالغا بعودته للعمل وظهوره بهيئته المميزة بشدة، حيث كان مسبقا تنهال عليه الأسئلة حول ظهوره في «الاختيار 2»، الذي كانت مشاركة أبطال الجزء الأول فيه مفاجأة.

الرافعي: الاختيار تجربة عظيمة بالنسبة لي أعجز عن وصفها بالكلمات

ويعتبر «الرافعي» أن مسلسل الاختيار تجربة عظيمة بالنسبة له، يعجز عن وصفها بالكلمات أحيانا، حيث لمع من خلال دور عمر الرفاعي، لتظل جملته الشهيرة «خدلك تمرة» متداولة بشدة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وخلال لقائه مع الجمهور.

ورغم نجاح الدور، إلا أنه كان يمثل ضغطا نفسيا على «الرافعي»، لأن معتقدات المفتي الإرهابي من سفك الدماء وحيل المتطرفين لجذب الشباب، التي لا تتناسب مع فكره الشخصي، وفي الوقت نفسه عليه أن يتغلغل في الشخصية لتقديمها على أفضل نحو، وهو ما كان يسبب له ألما نفسيا، لكنه تمكن من تجاوز ذلك وتخطيه بفضل إيمانه بالله وثقته في معتقداته ونبذه لذلك الفكر المتطرف.