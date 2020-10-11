أحمد الرافعي بعد تكريم السيسي له: ربنا يجبر بخاطرك يا ريس

قال الفنان أحمد الرافعي أحد أبطال مسلسل "الاختيار"، والذين كرمهم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال حضوره الندوة التثقيفية الثانية والثلاثين للقوات المسلحة، إنه يشعر بأنه غارق في غمار الفخر بسبب هذا التكريم، مشيرًا إلى أنه حصل على أعلى درجات التكريم بالرغم من أنه حديث العهد بالمشاركة في الأعمال الفنية.

وأضاف الرافعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد": "لا أشعر بأني أريد قول أي شيء إلا الحمد لله، وربنا يجبر بخاطرك يا ريس، أنا هتكرم من مين تاني بعد كده؟!".

وتابع، أنه كان يتمنى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي: "مكنتش عاوز أقول حاجة غير إني بحبك يا ريس والسلام عليكم، وبعد كده مش عاوز حاجة تانية .. جبرت، ولا صوت يعلو فوق صوت تكريم رئيس الجمهورية".

وأعرب الفنان أحمد الرافعي، عن سعادته الكبيرة بتكريمه وأسرة مسلسل "الاختيار" من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة في الذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر

وقال "الرافعي" لـ"الوطن"، إنه لا يريد شيئا آخر بعد تكريم اليوم، فمنذ دخوله عالم التمثيل ودراسته بمعهد الفنون المسرحية وكان أقصى شيء يتمناه أن يتم تكريمه من الدولة، واليوم تم تكريمه من رئيس الجمهورية.

وأضاف "الرافعي" أنه "حينما يستدعي رئيس الجمهورية مجموعة من الفنانين بمناسبة مثل هذه ويجلس أمامه مجموعة من أهم الرجال في العالم وحينما تتوجه القوات المسلحة بالشكر للفنانين بذلك، يكون هذا أغلى تكريم ممكن أن يحصل عليه ممثل داخل بلده، بلدي أهم بلد في الدنيا وذلك التكريم أهم من أوسكار".

ووجه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حديثه لفريق عمل مسلسل "الاختيار"، قائلًا: "مسلسل واحد مش هيكفي واتنين وثلاثة وأربعة، أوعوا تقدموا غير صور حقيقية ووقائع حقيقية زي ما أنتم عملتهم، لأن ده وصل للناس، الحق أو الصدق اللي إنتم قدمتوا بيه القضية، مكنش فيها أي شكل من أشكال المجاملة للمصريين المقاتلين أو المبالغة في الجانب الآخر الشرير، لا بالغتم هنا ولا هنا، كل التقدير وكل الاحترام، اسمحوا أني أحيكم كلكم".