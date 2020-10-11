أحمد الرافعي: "كل اللي شغالين ضدنا هيعرفوا أي منقلب ينقلبون"

قال الفنان أحمد الرافعي، والذي جسّد دور الإرهابي شيخ الجماعة الإرهابية عمر رفاعي سرور في مسلسل "الاختيار": "كل اللي شغالين ضدنا هيعرفوا أي منقلب ينقلبون، أما أحمد الرافعي لما هيختار كلمة يقولها في الموقف ده، فمش هيفوت الفرصة أنه يقول إنه بيحبك".

جاء ذلك خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، أثناء تكريم فريق عمل أبطال مسلسل "الاختيار"

وكان قد وجه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حديثه لفريق عمل مسلسل "الاختيار"، قائلا: "مسلسل واحد مش هيكفي واتنين وثلاثة وأربعة، أوعوا تقدموا غير صور حقيقية ووقائع حقيقية زي ما أنتم عملتهم، لأن ده وصل للناس، الحق أو الصدق اللي أنتم قدمتوا بيه القضية، مكنش فيها أي شكل من أشكال المجاملة للمصريين المقاتلين أو المبالغة في الجانب الآخر الشرير، لا بالغتم هنا ولا هنا، كل التقدير وكل الاحترام، اسمحوا إني أحيكم كلكم".

وكان المخرج بيتر ميمي، علق على تصوير المشهد الخاص بحادثة رفح في مسلسل "الاختيار"، لافتا إلى أن صعوبة المشهد تتمثل في أنها تجسيد لحادثة حقيقية، "وكان بداية أن نسمع عن الإرهاب في سيناء كانت في الحادثة بتاعة رفح واستشهاد 16 مجندا في سيناء، وأن الحادثة حصلت وقت الفطار وكان من أشد أنواع الخسة والضرب والتعامل مع العساكر في الوقت ده علشان ميلحقوش يتعاملوا، وكان المطلوب مننا نصور المشهد في وقت الغروب وعلشان نصور مشهد أكشن مدته 4 دقائق فبنحتاج تصوير على يومين كاملين ومش في أي وقت لا ده لازم وقت الغروب".

وأضاف "ميمي"، خلال حواره مع الإعلامية مني الشاذلي، في برنامج "معكم"، المذاع على فضائية CBC، أن "علشان أصور كل يوم جزء من المشهد بتاع حادثة رفح فكنت محتاج أصور حوالي 20 يوم في المشهد ده، وبدأنا نفكر في إزاي هنشتغله وفضلنا يوم كامل من الساعة 5 الصبح لغاية بالليل واحنا بنعمل بروفات فقط بالمدرعات وبكل حاجة لكن من غير متفجرات أو ملابس وعملنا حوالي 12 بروفا".