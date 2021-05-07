بعد استغاثة الأهالي.. تشكيل لجنة عاجلة لبحث أزمة مطبات الموت بطوخ

طالب العشرات من مواطنى قرية كفر الرجالات التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، بتدخل عاجل من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، لإنقاذهم من الخطر اليومي الذي يعيشون فيه وحوادث السيارات المتكررة، بسبب المطبات العالية والمصممة بشكل غير علمي أو فني، ما يتسبب في انقلاب السيارات والدراجات النارية.

قال حسين محمود من أهالي القرية لـ «الوطن» إن هناك مطبات عالية جدا تم وضعها عند قنطرة كفر الرجالات بمنطقة الملف عند المحطة، تسببت في انقلاب السيارات في الترعة وكثرة الحوادث في غياب تام للوحدة المحلية بطوخ والوحدة المحلية بأكياد دجوي، مطالبا بسرعة تدخل الأجهزة المعنية لإنقاذهم من الحوادث المتكررة.

وأكد محمود درويش أحد أهالي القرية، غياب دور الوحدة المحلية ومجلس مدينة طوخ وانعدام الرقابة على القرية، ما تسبب في قيام عدد من الأشخاص بعمل مطبات صناعية غير مطابقة للمواصفات ولمعايير إدارة الطرق بطريق «كفر الرجالات - طنط الجزيرة»، على الرصف الجديد بطريقة عشوائية، حيث قاموا بوضع طبقة خرسانية تسببت في تخريب الأسلفت الجديد وعرقلة مرور السيارات الملاكي من المرور عليه دون تحرك من الوحدة المحلية بأكياد جدوي.

وأضاف أن هذا المطب يقع بناحية كفر الرجالات مركز طوخ عند الملف، وهو ومطب عالي جدا وفي الملف يعرض السيارات للسقوط في الترعة، وحوادث كثيرة نتيجة وجود المطب عالي في الملف، مشيرا إلى إن الأهالي فوجئوا بعمل مطبات في طريق كفر الرجالات طنط الجزيرة على الرصف الجديد، تسببت في تخريب الأسفلت الجديد وعرقلة مرور السيارات.

وتم عرض المشكلة على اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وأفاد مصدر مسئول بالمحافظة، أن المحافظ أمر بتشكيل لجنة من الطرق ومجلس مدينة طوخ، لمراجعة موقع المطب وإزالته في حالة عدم مطابقته للمواصفات.