حظك اليوم السبت 8-5-2021 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

مميزات برج الدلو متعددة ومن أهمها الكرم، خفة الظل، الأناقة، الذكاء الطموح، غير قابل للانهيار، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

اليوم تعرف كيف تبرز مواهبك وقد تنجح في تقريب وجهات النظر بين أطراف مختلفة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم بالهدوء ويجعلك أكثر تفهما لظروف من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان تيم حسن، ويوافق تاريخ ميلاده 17 فبراير.