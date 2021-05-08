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حظك اليوم السبت 8-5-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:03 ص | السبت 08 مايو 2021
برج الحوت

برج الحوت

مولود برج الحوت لا يحب قول كلمة حتى لا يجرح مشاعر الآخرين، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تركز على أهدافك وأن تقاوم التشوش لتحقق ربحا وفوائد.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

عطارد في وضع معاكس وينصحك الفلك أن تعطي تركيزا أكبر لما تقول أو تفعل كي لا تقع في أخطاء تحسب ضدك.

 

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان رامي صبري، ويوافق تاريخ ميلاده 15 مارس.

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