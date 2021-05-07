«أحدهم قتل زوجته وآخر صديقه».. 5 جرائم في نهار رمضان بالإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية، جرائم عديدة خلال شهر رمضان الجاري، أبرزها 3 جرائم قتل كبرى راح ضحيتها 3 ضحايا، بينما لم يخلو الشهر الكريم من عمليات الاستجداء والتحايل على المواطنين، حيث تم القبض على «مستريحة الإسكندرية»، بالإضافة إلى قضايا الإتجار في المخدرات.

عامل قتل زميله في نهار رمضان

في العشرة أيام الأخيرة لشهر رمضان الجاري، قام عامل مخبز بقتل صديقه، بعد مشاجرة على مبلغ مالي، أدت لقيام القاتل بطعن المقتول بـ«سكين» ومن ثم فر هاربا.

وعقب ورود بلاغ من أهالي منطقة مينا البصل، غرب الإسكندرية، بالعثور على جثة عامل بمخبز، مقيم بعقار كائن بدائرة القسم، وله محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة الفشن ببني سويف، مُسجاة بأرضية غرفة النوم، وبها جروح متفرقة، ووجود آثار دماء بأرضية الغرفة، وبعثرة بمحتويات الغرفة وعدم وجود هاتفه المحمول.

وكشف مالك المخبز تلك الجريمة، حيث أقر أن المذكور يعمل معه بالمخبز، وأنه لم يحضر للعمل بذات التاريخ، فقام بالاتصال به هاتفيًا فلم يستجب فتوجه للاطمئنان عليه، ووجد باب الشقة مفتوحا فهرول لداخلها ووجده بالحالة المشار إليها، ولم يتهم أحدا بالتسبب في وفاته.

وبالتحريات تبين أن زميل له قام بقتله، وتم عمل كمين وألقي القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على الهاتف الخاص بالمجني عليه.

وأقر المتهم بقيامه بالواقعة، حين اكتشف عدم وجود مبلغ مالي كان محتفظ به داخل الشقة محل البلاغ، فاعتقد قيام المجني عليه بسرقته، ويوم الواقعة قام المتهم بسؤال المجني عليه عن المبلغ المختفي، فنتج عنها مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة بالأيدي على إثرها تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض «سكين» فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

زوج يقتل زوجته في منتصف شهر رمضان

في منتصف شهر رمضان الجاري، قام زوج بقتل زوجته عقب استدراجها إلى منطقة زراعية، وتعدى عليها بقطعة حديد على رأسها، بسبب الخلافات الزوجية بينهما وشكه في سلوكها.

القصة كُشفت حين تلقى قسم شرطة برج العرب، بلاغا بالعثور على جثة فتاة مجهولة في العقد الثالث من العمر، أمام منزل مهجور كائن بأرض زراعية بإحدى القرى بدائرة القسم وبها جرحين بالرأس، وتبين أن المنزل محل البلاغ داخل أرض زراعية، ومستأجر لأحد الأشخاص.

وبتشكيل فريق بحث وتحديد شخصية المجني عليها، تبين أنها ربة منزل، مقيمة بمحافظة البحيرة، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها، عاطل، مقيم بالبحيرة، له معلومات جنائية.

وألقي القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب وجود خلافات بينهما، حيث شك في سلوكها، ما نتج عنه استدراجها إلى مكان الواقعة، وتعدى عليها بالضرب بقطعة حديدية على رأسها، فأودى بحياتها وفرا هاربا وأرشد عن الأداة المستخدمة.

مشاجرة انتهت بقتل في أول أيام رمضان

في رابع يوم من شهر رمضان، شهدت منطقة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، مشاجرة بين شخصين أسفرت عن مصرع أحدهما، وتم نقله إلى المستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بوجود مشاجرة بمنطقة الدخيلة، أسفرت عن مصرع أحد أطراف المشاجرة، فانتقل فريق من المباحث، وتم ضبط المتهم واستدعاء النيابة العامة للمعاينة.

وبالمعاينة تبين أن المجني عليه مصاب بجرح قطعي في البطن والصدر، ما أسفر عنه نزيف حاد، ولقى مصرعه في الحال.

مستريحة الإسكندرية جمعت 2 ونصف مليون جنيه

في الأسبوع الأخير من شهر رمضان، تمكن ضباط فرع الإدارة بغرب الدلتا من ضبط سيدة ونجلتها، مقيمتان بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، بتهمة ممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الملابس والأجهزة الكهربائية، من خلال المحل الخاص بها الكائن بدائرة قسم شرطة المنتزه أول.

وتبين أنهما تمكنتا من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية، بلغ إجماليها 2 مليون و580 ألف جنيه مصري مقابل حصولهم على أرباح سنوية، إلا أنهما توقفتا عن السداد ورفضتا رد أصل المبلغ المالي المستولى عليهما، بالمخالفة لأحكام القانون.

تجارة المخدرات في شهر رمضان

برزت قضايا ضبط تجار المخدرات خلال شهر رمضان في الإسكندرية، حيث تم ضبط عاطل يزاول تجارة المخدرات، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بلغت عددها نحو 100 طربة، وزنت 10 كيلو جرامات ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار بها على عملائهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.