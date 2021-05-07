مسلسل الطاووس الحلقة 26.. طارق المنزلاوي يحرق نفسه بعد فيديو المخدرات

تتوالى الأحداث في مسلسل الطاووس الحلقة 26، حيث بدأت الحلقة الجديدة بإصرار أمنية والتي تجسد شخصيتها الفنانة سهر الصايغ على مواصلة عملها رغم الموقف الذي تعرضت له الحلقة السابقة من مضايقة أحد الزبائن وفضحه لها أمام المتواجدين بالمطعم الذي تعمل به.

مسلسل الطاووس الحلقة 26

عبر طارق المنزلاوي عن حبه لفرح الزاهد وعدم قدرته على التوقف عن حبها رغم زواج كريم منها، ليلومه صديقه زين على ذلك، كما طالبه بالتوقف عن فعل أي تصرف قد يعرضهم للمسائلة خاصة مع فرح، كما أكد زين على انتقامه من فرح ومما فعلته بهم من تدشينها صفحة «امسكوهم» عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تخبر فرح حماها المستشار الذي يجسد شخصيته الفنان جمال عبدالناصر، عما حدث لها من زين وطارق ليطالبها بأن تأتي للعيش في منزله حتى يقوم بحمايتها، لتقول له أن الأمر لا يستدعي ذلك وأن زين لن يستطيع الإضرار بها وكل همه هو شيء واحد وأنها سوف تتعامل به باحترافية.

قررت فرح تصوير فيديو لها وبثه عبر الصفحة تعترف فيه بإدارتها لـ«امسكوهم» معبرة عن حزنها مما حدث وأنها صاحبة فرح الساحل الشمالي الذي وقعت فيها حادثة الاغتصاب، مؤكدة أنها لن ترك حق البنت التي تدمرت حياتها بسبب هؤلاء الشباب الذين كانوا أصدقاء لكريم ولم يرض بتصرفاتهم أبدا قبل موته.

لم يلق الفيديو رضا المحامي كمال الذي يجسد شخصيته الفنان جمال سليمان، كما عبرت أمنية التي تجسد شخصيتها الفنانة سهر الصايغ عن اعتراضها على الفيديو وخوفها مما يمكن أن يفعله هؤلاء الشباب بفرح.

موت والد طارق المنزلاوي

وشهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل الطاووس موت والد طارق المنزلاوي، وحزن طارق عليه متهما والدته بأنها السبب في وفاة أبيه.

إذاعة فيديو لطارق المنزلاوي وهو يبيع المخدرات

كما دبر كمال موضوع حلقة ليلى نصار والدة طاق المنزلاوي عن الشباب الذين يدمنون المخدرات ويقومون ببيعها أيضا ووضعها في الفخ لتذيع فيديو لابنها على الهواء وهو يبيع المخدرات بعد أن قام كمال بتصويره.

طلب طارق المساعدة من زين وعبر عن غضبه مؤكدا أن نهايتهم قد اقتربت، ليقول له زين أن يهدأ وأنه لن يستطيع أن يفعل له شئ في الوقت الحالي، ليقرر طارق في نهاية الحلقة أن يقوم بإشعال النيران في نفسه وفي المخدرات التي يقوم ببيعها في الجيم الخاص به.