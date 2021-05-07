عمرو محمود ياسين يحكي عن فكرة «اللي مالوش كبير» ورسائله المستهدفة

كشف الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين، عن تفاصيل كثيرة في مسلسل «اللي مالوش كبير» بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي، الذي شهد نجاحا كبيرا، حيث انتشرت جملا من المسلسل على السوشيال ميديا، على نطاق واسع، مثل «يا وحش الكون» ، و«على الله حكايتك»، وهو ما يدل على أنه ترك أثرا داخل المشاهدين.

وقال عمرو لـ«الوطن»، إن المسلسل ليس له أي علاقة بالواقع بشكل محدد، ولكنه عبارة عن خبرات حياة متراكمة، سواء لأناس استمع عن حياتهم، أو آخرون عاش التفاصيل معهم، مؤكدا أن الضرب موجود بشكل كبير في مجتمعنا وبمنتهى القوة، وأنه لم يسلط الضوء على العنف الشديد في التصوير.

رسائل مسلسل «اللي مالوش كبير»

وأضاف السيناريست، أن هناك العديد من الرسائل المستهدف توصيلها من خلال مسلسل «اللي مالوش كبير»، أبرزها أن أحيانا البني آدم ينساق وراء لأخطار أو يتورط بسبب سلوك المحيطين به، أي أن إنسان يتعرض لضغط وظلم كبير، فيبدأ يتصرف بشكل خاطئ يورطه في مشاكل كثيرة جدا: «مبقولش إن هو هنا بقى صح لكن بقول إن الناس لازم تكون براحة على بعض، يعني مثلا في الحلقة 2 ياسمين عبد العزيز في دور غزل فكرت تقتل جوزها رغم إن هي قالت بعد كده: أنا مكونتش أقدر إني أعمل كده بس لو أقدر كنت عملت كده من كتر ما هي متعرضة لظلم كبير».

وعلى جانب آخر، أسرتها لم تكن على حق معها لحصولها على منافع من زوجها الملياردير الذي يصرف عليهم، فبالتالي يرون أن هناك مصالح متضاربة بأنهم لابد من الحفاط عليه حتى لا يفصلهم من أعمالهم أو المنزل، ولذلك هي مجبرة أن تتحمل، ولكن بالنسبة لها لماذا تتحمل على حساب سعادتها والراحة النفسية فبالتالي هذه رسالة أن سلوك الناس من الممكن أن يورط الآخرين في أمور هما أنفسهم يمكن أن «يدفعو تمنها» بحسب وصفه، ومن الرسائل أيضا في المسلسل أن الجشع والطمع الزائد ناحية المادة تنهي كل مبادئك كبني آدم سوي، وضروري ستكون نتيجتها في النهاية ليست جيدة.