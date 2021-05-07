مي عمر: 6 ممثلات رفضن دور «شهد» في الأسطورة بسبب الحب من طرف واحد

علقت الفنانة مي عمر، على اتهامها بأنها نجحت في عالم الفن عن طريق «الواسطة»، لأن زوجها هو المخرج محمد سامي، قائلة: «هيفضلوا يتهموني الاتهامات دي لأن بدايتي كانت معاه، بس هل اتهامي بالواسطة معناه إني مش بشتغل على أدواري؟! هل ده معناه إن أدواري مش بتنجح».

وأضافت «مي»، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة» الذي يعرض عبر شاشة «المحور»، أن الواسطة لا تضمن نجاح الفنان، كما أن 6 فنانات رفضن دورها الشهير في مسلسل «الأسطورة»، الذي جسدت خلاله شخصية «شهد»، لكنها قبلته وطورت نفسها واستطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا.

وعلقت على مشاركتها في مسلسل «الأسطورة» مع الفنان محمد رمضان وزوجها المخرج محمد سامي، قائلة: «ممكن يبقى حد معاه واسطة والدور مينجحش، وأكتر دور الناس عرفتني بيه هو دور شهد في مسلسل الأسطورة، واتعرض على 6 ممثلات قبلي ورفضوه، وكانوا شايفين إن مفيهوش حاجة، لأنها طول الوقت كانت بتقول بحبك يا ناصر، رغم إنه محبهاش قبل كدة وحب ناس تانية، والدور بالنسبة لأي ممثلة مكنش الدور اللي يحبوا يعملوه».

ولفتت، إلى أن هذا الدور كان فرصة كبيرة بالنسبة لها، كما أنها أحبته للغاية وتدربت عليه وحصلت على دروس تمثيل وقابلت بنات يعملن في مكتبات: «نزلت حارات واتكلمت مع البنات اللي بيشتغلوا في المكتبات، والحمد لله الدور حقق لي نجاح أكتر من اللي طلبته من ربنا».