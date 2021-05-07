مخابز تستعد للموسم بـ«كحك مجاناً» للأيتام: العيد فرحة

يتسابق أصحاب مخابز الكعك والبسكويت قبل حلول عيد الفطر المبارك على إطلاق مبادرات خيرية والتبرع بجزء من حلوى العيد إلى الأيتام مجاناً، لنشر الفرحة بين الناس. ومن بين العروض المختلفة أعلن «أحمد» تقديم كيلو من الكعك مجاناً مقابل شراء اثنين كيلو من حلوى العيد، لتوزيعه على الأيتام فى أماكن ومناطق مختلفة.

أحمد عبدالفتاح، صاحب مخبز للكعك والبسكويت فى مدينة طنطا، قرر هذا العيد أن يقدم خدمة تطوعية مميزة للزبائن والأيتام: «نترك للزباين حرية الاختيار، إما توزيع الكعك على أيتام بمعرفتهم أو يسيبوها إحنا نوزعها على الأيتام الموجودين فى منطقتنا وفى كل مكان»، بحسب «أحمد».

العرض الذى يقدمه «أحمد» لصالح الأيتام، يمتد من فترة ما قبل العيد وأثناء أيام عيد الفطر الثلاثة: «الكعك خارج من ذمتى لوجه الله، والثواب هيعود عليّا سواء الزباين أخدوه أو فرّحوا غيرهم به».

ويقول «أحمد» إن زبائنه من مناطق مختلفة، وهو ما حمسه أكثر على إطلاق المبادرة الخيرية، حيث شعر أن بمقدوره إدخال السرور على قلوب مواطنين فى كل مكان: «كل واحد ساكن فى مكان هياخد الكعك ويوزعه على غيره، وهتبقى فرصة للوصول لناس كتير، ونكسب الثواب».

أسعار متوسطة حددها «أحمد» لحلوى العيد فى المحل، تتراوح بين 30 و50 جنيهاً للكيلو، وفقاً للصنف المطلوب، وشهد إقبالاً كبيراً من الزبائن فى الأيام الأخيرة من شهر رمضان، وعلى عكس ما يظن البعض، لم تنقص المبادرة التى أطلقها وتوزيع العلب المجانية من مكاسبه شيئاً: «المكان زحمة جداً زى كل سنة، والناس بتشترى وحابين يعملوا الخير، وياكلوا ويفرحوا الغلابة».

المبادرة التى يطلقها «أحمد» لأول مرة، يرى أنها مناسبة فى ظل الظروف الاقتصادية والنفسية التى يمر بها كثيرون، بسبب جائحة «كورونا»: «الناس لبعضيها، ومبسوط إنى قدرت أعمل حاجة كويسة، وهفضل أوزع الكعك ببلاش على كل كيلو أو اتنين كيلو بيتباعوا بالمحل، وخلى الناس تفرح».

مبادرة أخرى أطلقها محمد عبدالرازق، صاحب مخبز بمنطقة عين شمس، وذلك من خلال تخفيض الأسعار على علب الكعك والبسكويت لمساعدة المواطنين على شرائه بدون تحمل تكلفة باهظة.

وتتراوح أسعار كيلو البسكويت بين 15 و20 جنيهاً، أما الكعك بين 20 و25 جنيهاً، وبحسب «محمد» هى أسعار منخفضة مقارنة بأسعار المحلات الأخرى: «عشان كل حبايبنا يقدروا يشتروا براحتهم وبالكميات اللى يحبوها من غير ما يحسوا بتكلفة عالية عليهم، وكمان يقدورا لغيرهم على سبيل التبرع به».

ليست المرة الأولى التى يقدم فيها «محمد» عروض التخفيض، ففى كل عيد فطر يطلق مبادرة تخفيض الأسعار، بهدف إسعاد جيرانه، وفى نفس الوقت يبيع كميات كبيرة من الكعك والبسكويت.