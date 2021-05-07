أحمد رفعت: أفخر بتجسيدى دور الشهيد أحمد جاد فى «الاختيار 2» للرد على الأفكار المتطرفة

استطاع الفنان أحمد رفعت خطف الأنظار منذ انطلاق عرض الحلقات الأولى من مسلسل «الاختيار2.. رجال الظل».

ومن جانبه أبدى «رفعت» سعادة بالغة إزاء ردود الفعل التى تلقاها عن تجسيده لشخصية الشهيد أحمد جاد الذى استشهد فى حادث الواحات، مؤكداً أن ترشيحه للمشاركة فى «الاختيار 2» جاء من المخرج بيتر ميمى، ولم يتردد فى الموافقة حينها.

وشدد «رفعت» على شعوره بالفخر لتجسيده دور الشهيد أحمد جاد لأنه كان واحداً من الضباط المشهود لهم بالكفاءة، ومعروف عنه إجادة تلاوة القرآن الكريم وإمامة المصلين، مضيفاً لـ«الوطن» أنه يعتبر هذا الدور مسئولية كبيرة، خاصة أن المسلسل يحظى باهتمام ومتابعة أسر الشهداء جميعاً.

وأشار إلى أن ضيق الوقت وقف حائلاً دون مقابلته لأسرة الشهيد للوقوف معهم على تفاصيل الشخصية، ولكن مع انطلاق العرض دارت بينه وبينهم أحاديث، شعر منها بالحب حينما أشادت زوجة الشهيد أحمد جاد وكذلك أقاربه وعائلته وأصدقاؤه فى الدفعة بأدائه للشخصية واهتمامه بأدق تفاصيلها، وفقاً لكلامه.

وعن طريقة تحضيره لتجسيد الشخصية قال: أنا ممثل عاشق لعملى وأعشق فن التمثيل، وأى دور أجسّده لا بد من أن أذاكره وأحترمه جيداً، وذلك بقراءة النص للحصول على مفاتيح الشخصية، والحقيقة أن مشاهد ترتيل القرآن كانت من أسهل المشاهد بالنسبة لى، وكنت أتمنى أن يزداد وجودها عبر الأحداث، لأننى أجيد تلاوة القرآن فى حياتى العادية.

وتابع: أرى أن آيات الذكر الحكيم تحمل ردوداً على الإرهابيين وكل الأفكار المتطرفة، إلا أن المتطرفين يقومون بتشويهها من أجل المتاجرة باسم الدين، والحقيقة أننى سعدت بتفاعل الجمهور مع مشاهد التلاوة، لأنها تعكس حب الناس للغة العربية وقواعدها، وأنا أحزن حينما أرى ضعفاً فى اللغة العربية عند الممثل المصرى، وأشعر بالدهشة من ذلك لأنه ينبغى أن يكون من أمهر الأشخاص إجادة لهذه اللغة، انطلاقاً من كون مصر هوليوود الشرق ومرجعاً للمسلسلات التاريخية والدينية، ولذلك أشعر بمتعة كبيرة حينما أتجه للتمثيل باللغة العربية.