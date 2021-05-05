بعد ظهوره في الاختيار2.. من هو الضابط المنشق خيرت السبكي؟

يستمر مسلسل الاختيار2 في سرد أحداثه التي تتناول مجموعة من الحكايات والقصص التي تعود في تاريخ وقوعها إلى السنوات القليلة الماضية، وكان من بينها قصة الضباط المنشقين عن وزارة الداخلية، بعد فض اعتصام رابعة العدوية في عام 2013، وفي هذا التقرير نرصد من هو الضابط المنشق خيرت السبكي، الذي كان من بين هؤلاء الضباط وظهر في أحداث المسلسل.

من هو الضابط المنشق خيرت السبكي.. تخرج من كلية الشرطة

الضابط المنشق خيرت السبكي، اسمه خيرت سامي عبدالحميد السبكي، ولد في التاسع من أبريل عام 1991، وتخرج في كلية الشرطة في عام 2012، ليلتحق بعد ذلك بإدارة العمليات الخاصة التابعة لقطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية، وكان من بين ضباط العمليات الخاصة المشاركين في فض اعتصام رابعة العدوية في عام 2013، لتكون هذه هي نقطة التحول له فيما بعد.

من هو الضابط المنشق خيرت السبكي.. انضم لأنصار بيت المقدس

تظهر أحداث مسلسل الاختيار2، انشقاق الضابط خيرت السبكي عن جهاز وزارة الداخلية، بعدما ألقي القبض على أحد زملائه، فهرب رفقة آخرين واختفوا لفترة من الزمن، حتى ظهر في عام 2016، معلنًا انضمامه لجماعة أنصار بيت المقدس في سيناء.

مقتل الضابط المنشق خيرت السبكي

في نوفمبر من عام 2018، وفي إحدى عمليات الجيش المصري على أوكار الإرهابيين في سيناء ضمن العملية الشاملة في سيناء، أعلن عن مقتل الضابط المنشق خيرت سامي عبدالحميد السبكي، الذي كان يعرف بين عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس باسم «أبو عمر»، رفقة غيره من الضباط المنشقين عن وزارة الداخلية.