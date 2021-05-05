إنجي المقدم: سعيدة بمشاركتي في «الاختيار2» لارتفاع نسب مشاهداته

قالت الفنانة إنجي المقدم، إنها كانت تخشى من تقديم شخصية «نازلي» في مسلسل «هجمة مرتدة» لأنها شخصية سيئة وتدعم الجواسيس ضد بلادها، لافتة إلى أن المخرج أحمد علاء، شرح لها الشخصية لكي تحدد مدى قدرتها على تقديمها، مبينة أنها تحب أن تقدم دائما كل ما هو جديد عليها.

وأضافت «المقدم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc» المذاع على Extra news ، أنها خمنت شكل هذه الشخصية بتفاصيلها في عقلها، وعملت على تقديم بعض من ردود أفعالها.

وأشارت الفنانة إنجي المقدم إلى أنها جلست مع زوجة الضابط زكريا من أجل الوقوف على تفاصيل الدور في مسلسل «الاختيار» الجزء الثاني، مؤكدة أنها كانت سعيدة لأن الاختيار يحظي بنسب مشاهدات عالية، منوهة أنها كتبت ملحوظات كثيرة وراء زوجة الضابط من أجل تقديم الدور في أفضل شكل.

وألمحت الفنانة إنجي المقدم أن أول مشهد لها كان صعبا حيث عكس مشهد اغتيال الضابط محمد مبروك، موضحة أنها اجتهدت مع الفنان بشرى من أجل تقديم الدور بشكل حقيقي وأقرب للواقعية مع تقليل الأقوال، بحيث يكون المشهد والتحركات فيه هي البطل من أجل نقل الأحساس إلى الجمهور، وهذا تم بمساعدة المخرج بيتر ميمي الذي حرص على أن يعطي كل نجم مساحته من أجل يتألق لعرض بطولات رجال الجيش والأمن الوطني ضد الإرهابيين الذين لا يريدون لمصر الخير.